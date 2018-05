Artigianato a Lecce con il top del made in Italy

Organizzata in concomitanza con la rassegna “Cortili aperti”, che apre ai visitatori i più bei giardini privati della Capitale del barocco, la mostra-mercato in programma a Lecce dal 25 al 27 maggio 2018, è dedicata alle eccellenze dell’artigianato italiano che rendono grande il Made in Italy nel mondo.



Sessanta espositori - L’evento prevede quest’anno più di sessante selezionatissimi espositori nel campo dell’arredo casa, bijoux, abbigliamento, accessori e molto altro. Previsto inoltre all’esterno della mostra, nell’atrio del complesso monumentale del Convitto Palmieri, un giardino all’italiana progettato da vari paesaggisti realizzato in collaborazione con il vivaio Tarantino.



Musica di sottofondo - Ad arricchire le tre giornate della Mostra tre concerti gratuiti organizzati in collaborazione con il Conservatorio Tito Schipa di Lecce. Il 25 maggio alle 18, nella piazzetta del Convitto Palmieri, concerto del duo flauto e chitarra Giovanna Lorenzo e Matteo Costantini; il 26 maggio alle 11 si esibirà il quintetto di flauti composto da alunni del M° Luigi Bisanti (Gianmarco Corsano, Alessia Marzano, Milana Drobac, Sofia Delle Donne); domenica 27 alle 17 gran finale con con le violiniste Paola Barone, Michela Cerfeda, Alessandra Maglie, Noemi Puricella.



Per maggiori informazioni: www.artigianatodeccellenza.it