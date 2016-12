Sposidea: un invito a dire sì

Ogni angolo di Sposidea offre spunti e soluzioni originali ai fidanzati prossimi alle nozze, con proposte adatte a chi cerca un matrimonio "importante", ma anche a chi sogna una cerimonia semplice e raccolta. Al servizio delle coppie sono presenti oltre 130 espositori di tutti i settori del wedding con proposte differenti, tradizionali o innovative, ma tutte rigorosamente di stile, personalizzate e Made in Italy. Dagli abiti alle liste nozze, dai viaggi al ricevimento, dalle partecipazioni alle bomboniere, per quattro giorni ci si può dedicare a esplorare tutto il meglio che il mercato propone, dedicandosi alle suggestioni e alle emozioni, ai consigli di eleganza, comportamento e buon gusto. Non mancano le prove gratuite di trucco e acconciatura con i professionisti del make up dell’hair style.

Chi poi vuole provare l'emozione di una giornata speciale con trucco, acconciatura, fitting e sfilata in passerella, come per provare in anticipo l'emozione di farsi ammirare con indosso l'abito bianco, c'è il concorso "Un giorno da modella", realizzato in collaborazione con la rivista White Sposa. grazie al quale si può anche vincere uno splendido viaggio di nozze in Polinesia o una coppia di fedi. Le modelle per un giorno, tutte selezionate tra le future spose e scelte ad hoc in un vero casting, trascorrono un’intera giornata sotto le cure di "trucco e parrucco" professionale . Dopo essersi trasformate in splendide principesse, le quasi spose sfilano in passerella interpretando gli abiti più belli della stagione. Il concorso è aperto a tutte le ragazze prossime al matrimonio.

Sposidea 2013 lancia poi “CasadolceCasa”, una nuova sezione della Mostra che propone le più interessanti tendenze design dell’arredo e dell’abitare per i futuri sposi che si accingono ad arredare la casa.

Infine, dedicato a chi ha facilità di penna, c'è "ScriviAMO", l’iniziativa 2.0 per raccontare a più mani la storia di un incontro d’amore. Basta collegarsi a facebook.com/Sposidea e scrivere una frase che prosegua dall’ultimo post. A tutto il resto penserà la fantasia dei partecipanti!

Per informazioni, sito Internet www.villacastelbarco.com