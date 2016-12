Buoni sapori: Taste of Roma

foto Ufficio stampa "Taste of Roma" che dal 26 al 29 settembre raccoglie nei giardini pensili dell’Auditorium Parco della Musica dodici fra i migliori ristoranti della città. Ciascuno propone tre piatti speciali studiati per l’occasione con ingredienti locali e stagionali a un prezzo compreso tra i 4 e i 6 euro. Per di appassionati di cose buone è una splendida opportunità di sperimentare più creazioni e vivere la cucina gourmet in maniera spensierata, ma non approssimativa, e a prezzi accessibili. Quattro giorni all’insegna dell’alta cucina in versione assaggio: è il doloso appuntamento servito in tavola dacheraccoglie nei giardini pensili dell’dodici fra i migliori ristoranti della città. Ciascuno propone tre piatti speciali studiati per l’occasione con ingredienti locali e stagionali a un prezzo compreso tra i 4 e i 6 euro. Per di appassionati di cose buone è una splendida opportunità di sperimentare più creazioni e vivere lat in maniera spensierata, ma non approssimativa, e a prezzi accessibili.

I visitatori hanno la possibilità di costruire un menù personale combinando tra loro le 36 diverse proposte, tutte a prezzi abbordabili. È la ludogastronomia il nuovo orizzonte dell’alta cucina: mangiare, divertirsi e lasciare sia agli chef che agli ospiti l’opportunità di creare e personalizzare il proprio menu. I 14 grandi chef che partecipano alla manifestazione escono dai loro ristoranti e per quattro giorni lavorano “gomito a gomito” per deliziare i palati di appassionati e curiosi, al pubblico piatti firmati, showcooking e corsi di cucina, incontrano i fans, svelano loro segreti e ricette, e, perché no, si divertono cucinando a cielo aperto. Tra gli chef presenti spiccano i nomi di Francesco Apreda, executive chef del Ristorante Imàgo dell’Hotel Hassler, Heinz Beck del ristorante La Pergola (Rome Cavalieri); da Cristina Bowerman, anima e genio creativo di Glass Hostaria, a Roy Caceres del ristorante Metamorfosi; da Danilo Ciavattini dell’Enoteca La Torre, nella nuova prestigiosa dimora di Villa Laetitia, a Arcangelo Dandini dell’Arcangelo; e poi ancora Andrea Fusco del ristorante Giuda Ballerino, Stefano Marzetti executive chef del Ristorante Mirabelle (Splendide Royal), Giulio Terrinoni dell’Acquolina Hostaria e Angelo Troiani del Convivio Troiani. Tra le novità: Il Lab, vero e proprio laboratorio di cucina artigianale che in collaborazione con Coquis, Ateneo Italiano della Cucina, permette di scoprire i segreti dell’arte dell’impasto; e la Wine&Spirits Academy con la guida del team Trimani, la storica enoteca romana aiuta a degustare ottimi vini e sperimentare originali abbinamenti. Tra le novità:vero e proprio laboratorio di cucina artigianale che in collaborazione con Coquis, Ateneo Italiano della Cucina, permette di scoprire i segreti dell’arte dell’impasto; e lacon la guida del team Trimani, la storica enoteca romana aiuta a degustare ottimi vini e sperimentare originali abbinamenti.

foto Ufficio stampa Alla scuola di cucina Electrolux Chef’s Secrets (Electrolux, leader mondiale nel settore degli elettrodomestici è title sponsor della manifestazione) potranno “rubare i segreti” dei grandi chef partecipando ai numerosi corsi organizzati in collaborazione con la scuola di cucina A Tavola con lo Chef, mentre nell’Electrolux Chef Theatre avranno la possibilità di assistere a showcooking esclusivi. A dare il benvenuto a cuochi, per professione e per passione, e appassionati gourmet gli chef di Electrolux Chef Academy. Taste of Roma, oltre ai ristoranti, coinvolge anche un’importante selezione di botteghe storiche e artigianali dove i grandi artisti del gusto lavorano con passione ingredienti di alta qualità per offrire ai propri clienti prodotti unici. Grazie a Opel e ai suoi “Percorsi del Gusto” s possono compiere viaggi ideali alla scoperta di botteghe gastronomiche, antiche osterie e nuovi templi dello street food e di tanti produttori di eccellenza. Taste propone anche una sezione Gluten free, in cui gli chef, insieme ad altri ospiti ed esperti, tengono workshop e show cooking per informare correttamente il pubblico sulla celiachia e sul fatto che gli ingredienti senza glutine possono essere utilizzati per una cucina sana e leggera, Questa edizione di Taste of Roma è ancora più ‘social’ grazie a restOpolis, un servizio per la prenotazione online di ristoranti totalmente gratuito. L’App permette agli ospiti di Taste of Roma di essere sempre aggiornati su eventi e menu e di usufruire di speciali agevolazioni per la prenotazione dei ristoranti convenzionati, Tutte le informazioni su come acquistare gli ingressi, costi, programmi e servizi su Tutte le informazioni su come acquistare gli ingressi, costi, programmi e servizi su www.tasteofroma.it