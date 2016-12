Foligno festeggia i "Primi d'Italia"

foto Ufficio stampa Foligno, in provincia di Perugia, per la quindicesima edizione di "I Primi d'Italia", il Festival Nazionale dei Primi Piatti in calendario da giovedì 26 a domenica 29 settembre. Il centro storico della città si trasforma in un grande teatro di buoni sapori per celebrare le preparazioni dei primi piatti italiani e insieme la storia e la cultura alle quali i nostri primi sono indissolubilmente legati. Appuntamento con la buona cucina a, in provincia di Perugia, per la quindicesima edizione di, iln calendario da. Il centro storico della città si trasforma in un grande teatro di buoni sapori per celebrare le preparazioni dei primi piatti italiani e insieme la storia e la cultura alle quali i nostri primi sono indissolubilmente legati.

I Primi d'Italia è una kermesse di gusto che si rivolge a tutti: agli junior ai senior, agli sportivi e ai foodnauti, ma anche a chi soffre di intolleranze alimentari, ai foodies e ai semplici curiosi. A disposizione dei visitatori ci sono i Villaggi del Gusto, laboratori, incontri e degustazioni guidate alla scoperta delle preparazioni dei primi d'Italia, piatto simbolo delle nostre tavole, interpretati da cuochi locali e nazionali e serviti in abbinamento a prodotti tipici e alle specialità delle diverse regioni di provenienza. Organizzato da Epta Confcommercio, il festival si anima intorno ai sedici Villaggi, collocati in differenti location disseminate in tutto il centro storico folignate, con una immensa varietà di proposte a base di riso, pasta, polenta, zuppe, formati regionali, ricette della tradizione e piatti creativi. Confermate anche per l'edizione del 2013 le scuole di cucina, ovvero i Master in Primi Piatti, tenute da grandi chef italiani Claudio Sadler e Gaetano Trovato: vere e proprie lezioni per appassionare sia i più curiosi che gli esperti. Tra le novità di questa edizione ci sono "I Primi d'Italia Cooking Show" che si svolgono in piazza Carducci alla presenza di grandi chef: tutte le sere questi maestri della cucina tengono gratuitamente appuntamenti di cucina-spettacolo sul palco della manifestazione. Tra loro spiccano i nomi di Mauro Uliassi, Cesare Marretti a Simone Rugiati. Alle esibizioni di cucina seguono concerti e momenti di spettacolo per il grande pubblico, secondo il consolidato spirito della manifestazione. Tra le novità di questa edizione ci sono" che si svolgono in piazza Carducci alla presenza di grandi chef: tutte le sere questi maestri della cucina tengono gratuitamente appuntamenti di cucina-spettacolo sul palco della manifestazione. Tra loro spiccano i nomi di Mauro Uliassi, Cesare Marretti a Simone Rugiati. Alle esibizioni di cucina seguono concerti e momenti di spettacolo per il grande pubblico, secondo il consolidato spirito della manifestazione.