Lovere: cortometraggi in festival

Gli appassionati di cinema e i video maker si danno appuntamento a, la bella località in provincia di Bergamo sulle rive delper. La rassegna, in calendarioè giunta alla sua edizione numero 16 e ha in serbo alcune novità, a partire dalla giuria che quest'anno è presieduta dall'attrice

Il festival si svolge nella storica location del Festival, il teatro Crystal di Lovere e come sempre dedica tutta la sua attenzione ai giovani video maker, che la che la Fondazione Oprandi, promotrice del Festival, ha scelto di sostenere fin dal suo inzio. La giuria, oltre alla presidente d'eccezione dell'edizione 2013, è composta da nomi illustri, provenienti dal mondo del cinema e del giornalismo, con il compito di selezionare e premiare i cortometraggi pervenuti al concorso, oltre un centinaio, tutti di alto livello qualitativo.

L'anno 2013 segna una data particolarmente significativa per il Festival, con il 25° anniversario della nascita della Fondazione Domenico Oprandi, nata nel 1988 per iniziativa di un gruppo di amici in seguito alla precoce scomparsa di Oprandi, giovane loverese impegnato in attività associative e grande appassionato di cinema e di teatro oltre che apprezzato autore e regista. In ricordo del suo impegno per la cultura locale, la Fondazione, presieduta attualmente da Vincenzo Pegurri, promuove eventi culturali: mostre, convegni, concerti, restauri e interventi di valorizzazione del patrimonio artistico di Lovere, Fra le iniziative di rilievo, i restauri per riportare all’originario splendore l’Antica Chiesa di Santa Chiara – eretta nel XVII secolo e tuttora consacrata - annessa al Monastero di Clausura delle Sorelle povere di Lovere.

THE JACKAL – IL FESTIVAL GUARDA AL CINEMA INDIPENDENTE. Fra i protagonisti della XVI edizione del Festival, ci sono i The Jackal, gruppo videomaking indipendente, nato a Napoli nel 2005, composto da sei giovani, accomunati dalla passione per il cinema e per tutto ciò che riguarda il mondo dell’audiovisivo. La stessa passione sfocia poi in altri campi della produzione audiovisiva, evolvendosi in una vera e propria professione. Oggi la “The Jackal” si occupa a tempo pieno di viral marketing on web e marketing non convenzionale, nonché della produzione di videoclip musicali,

