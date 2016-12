Trentino: i Rifugi del gusto

12:49 - Il principio dell'autunno è un momento magico per godere I colori e profumi dell''alta montagna: l'occasione è offerta dall'iniziativa "I Rifugi del Gusto", che prosegue al 6 ottobre. Dal 21 settembre al 6 ottobre sono 45 i rifugi che rimangono aperti per offrire ospitalità nell'ambiente incontaminato delle Dolomiti Patrimonio Naturale dell'Umanità. La manifestazione si propone di prolungare la stagione in alta quota, offrendo agli escursionisti la possibilità di abbinare una bella camminata ad un pasto studiato per valorizzare la qualità dell’enogastronomia trentina.

L'autunno tra i monti sa regalare sensazioni e suggestioni uniche: i colori diventano più caldi, gli alberi si tingono di pennellate rosse e dorate, il tempo si fa meno imprevedibile e le temperature diventano più omogenee nel corso della giornata: sono queste le condizioni ideali per chi vuole mettersi in cammino o godere dall’alto di panorami resi ancora più suggestivi dall'aria limpida.

L'ospite che si presenta in uno dei rifugi aderenti all'iniziativa, viene accolto da un calice di Trentodoc metodo classico e può poi gustare le ricette della miglior tradizione gastronomica trentina, rielaborate dallo chef stellato Rinaldo Dalsasso. Il menù de "Rifugi del Gusto" valorizza quest’anno i primi piatti, come l'orzetto alla trentina, il Goulasch, il Brò brusà e la zuppa di verdure. Per concludere in bellezza il pasto non può mancare un dolce di mele, studiato per questa iniziativa, il caffè e un sorso di Trentino Grappa.

In questa quarta edizione l’offerta enogastronomica è integrata da una proposta culturale che, accanto alla scoperta del cibo della tradizione trentina, valorizza il territorio e le sue bellezze naturalistiche. I gestori dei rifugi hanno quindi confezionato una proposta vacanza molto vantaggiosa che prevede nella giornata del sabato il raggiungimento del rifugio in compagnia di una Guida Alpina o di un Accompagnatore di territorio, la cena, il pernottamento, la colazione, il pranzo al sacco e un’escursione sempre guidata la domenica, il tutto al costo di 49 euro. L’iniziativa è stata ideata per valorizzare una preziosa risorsa del nostro territorio, i rifugi alpini, che, pur mantenendo intatta la propria identità, si sono nel tempo trasformati in spazi ricettivi organizzati, pronti ad ospitare gli amanti della montagna in un’atmosfera che favorisce la socializzazione e la conoscenza della vita in quota grazie anche ai gestori che si presentano come alpinisti esperti sempre pronti a fornire utili consigli per le escursioni. Oggi se ne contano 145, situati ai piedi di vette suggestive o agli incroci delle principali vie alpinistiche.

La manifestazione è ideata e sostenuta dall’Assessorato all'Agricoltura, foreste, turismo e promozione della Provincia di Trento, dall’Associazione Gestori Rifugi del Trentino, Sat, dall’Accademia della Montagna e da Trentino Turismo e Promozione, con la partnership di Cavit e della Distilleria Marzadro,

La lista completa dei rifugi che aderiscono all’iniziativa, così come le proposte vacanza e le informazioni sulle date di apertura delle singole strutture sono disponibili al seguente link www.visittrentino.it/i-rifugi-del-gusto