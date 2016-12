Dolomiti: l'estate non finisce mai

Dolomiti Supersummer è la versione estiva del Dolomiti Superski, ed è disponibile in due versioni, individuale e trasferibile per le famiglie, con validità fino al 20 ottobre 2013. Grazie a questa rete di impianti di risalita si può arrivare in quota in poco tempo e svolgere le attività preferite: camminare lungo facili sentieri che portano a belvedere panoramici, fare hike, trekking, running, scalare una parete, pedalare in alta montagna anche senza essere bikers super allenati, e vivere l’emozione di adrenaliniche discese in uno dei tanti freeride park. Oppure, più semplicemente, ci si può immergere nella bellezza di questi luoghi per contemplare un circo spettacolare di montagne o vivere la suggestiva esperienza di albe e tramonti dai rifugi in quota.

Per tutto settembre, inoltre, si possono percorrere gli “Emotional Tour”, novità dell’estate 2013: si tratta di una serie di percorsi tematici creati ad hoc per gli sportivi a caccia di emozioni e di adrenalina, ma anche per chi predilige proposte “soft” adatte alle famiglie e ai bambini: a piedi, di corsa, o su due ruote i tour si possono pianificare in base alla durata del soggiorno, da due a tre giorni, fino ad una intera settimana. Potete scoprire, tra decine di diverse proposte per tipo e durata, quella a voi più adatta sul sito www.dolomitisupersummer.com

A BATTITO LENTO VERSO LE VETTE DEL GUSTO

Chi ama i buoni sapori di montagna può carpire i segreti dei piatti tipici, ad esempio dei canederli allo speck, nel corso della “più alta” lezione di cucina d’Europa, in compagnia degli chef del Ristorante Monte Elmo in Alta Pusteria (fino al 13 ottobre, su prenotazione). Le Funivie Monte Elmo hanno inoltre creato uno speciale “ticket e pranzo” per viaggiare con la telecabina e la funivia panoramica e degustare specialità locali nella stube del nuovo ristorante presso la stazione a monte ( www.sextnerdolomiten.com ).

Baite e ristoranti della Val d’Ega, nelle località di Nova Levante, Carezza, e Collepietra, in occasione delle “Settimane del gusto” dal 20 settembre al 6 ottobre, propongono le più tipiche specialità dell’Alto Adige. E fino a metà ottobre, “Dolci Tentazioni” riunisce in un unico tracciato ai pendii del massiccio del Latemar 8 malghe che propongono specialità locali, tutte diverse ma con l’unica caratteristica comune di fare dimenticare al palato il concetto di “amaro”.