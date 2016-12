A Guastalla le piante e gli animali perduti

00:00 - Avete mai partecipato ad una gara canora tra galli alle 6 del mattino, oppure affittato una gallina ovaiola o utilizzato delle capre per lo sfalcio dell’erba di casa? Volete fare un tuffo nel passato, inforcando una bicicletta d’epoca, vestiti vintage, pedalando lungo il Po? Allora il 28 e 29 settembre dovete andare a Guastalla, tra Reggio Emilia e Mantova, all’imperdibile manifestazione intitolata “Piante e animali perduti”. due eventi che rappresentano la novità assoluta di quest’anno sono il Primo torneo di biglie da spiaggia su sabbia del Po e l’”Impavida d’Emilia” una gara su bici d’epoca.

<div>Il consiglio viene da <a href="http://www.viagginbici.com/" target="_blank">Viagginbici.com</a>, il Magazine del turismo sostenibile, perché proprio la sostenibilità è il leit motiv di questo appuntamento in tutte le sue sfaccettature.</div><div> </div><div><strong>L’Impavida d’Emilia e il Bric à Brac</strong></div>Al pari di Piante e Animali Perduti, che si propone di diffondere la cultura della tutela delle varietà tradizionali di frutti, fiori, ortaggi, sementi e razze di animali rurali, L’Impavida punta alla valorizzazione del patrimonio di strade bianche che corrono lungo gli argini di bonifica e le golene del Po. In questo modo si salvaguarda un paesaggio che testimonia un rapporto secolare di equilibrio fra civiltà rurale e natura. Sono strade, quelle che percorrerà l’Impavida, che inseguendo fiumi e canali, permettono di visitare città d’arte in sicurezza e per questo adatte ad un turismo slow rivolto a famiglie con bambini, a tranquilli ecoturisti che vogliono coniugare i paesaggi e le attrazioni storiche e culturali all’enogastronomia. E per i collezionisti di biciclette d'epoca e gli appassionati del settore, Bric à brac, il mercatino del tempo perduto si arricchisce di una sezione specificamente dedicata al mondo della bicicletta e del ciclismo con pezzi unici, come maglie dei campioni del passato, locandine del Giro d’Italia, ricambi di biciclette di tutti i periodi storici, vecchi campanelli, manifesti e insegne pubblicitarie. Un’occasione unica per trovare pezzi rari ‘in via d’estinzione’ da espositori provenienti da varie regioni italiane e dall'estero.

<div><strong>Nulla è perduto a Guastalla! </strong></div><div>I profumi di una volta, i sapori del passato sembra che si diano ogni anno appuntamento lungo le vie e nelle piazze di Guastalla. A farla da padrona è la mostra mercato di varietà tradizionali di frutti, fiori, ortaggi, sementi e razze di animali rurali. Ad esempio, la Mostra Pomologica esibisce 260 varietà antiche da acquistare e scegliere tra le varietà di stagione. Tra queste, pere e mele invernali, dal campanino alla cavilla fino al pòm cavèc. Per gli intenditori, sono in vendita anche gli “assaggi” misti delle due specie provenienti dai frutteti invernali. Durante i due giorni vengono anche presentate alcune sfiziose "chicche" verdi: ad esempio “Prati fioriti”, una speciale e preziosa miscela di essenze antiche da fiore, con la conseguente creazione di un prato perenne a semina del tutto personalizzato; “Le pareti verdi verticali”, raffinati arredi vegetali in voga in particolare in Francia. Imperdibile poi il quarto raduno dei produttori di zucche giganti: perché le zucche di Halloween non sono solo americane! Dai colori accesi e solari sono l’ideale per decorare la casa e la cucina in autunno.<br /><br /><strong>…E tanto altro ancora</strong><br />“Centocinquanta la gallina canta lasciala cantare la voglio maritare” Dissertazioni sulla gallina come animale da compagnia, poi ancora “Libri e buoi dei paesi tuoi” un viaggio alla scoperta dei territori d’Italia, attraverso la loro storia, la narrativa, i personaggi, le tradizioni, la cultura, senza trascurare i sapori e il gusto dei prodotti tipici. Tra gli eventi spicca la gara canora tra galli, la possibilità di affittare per un giorno una gallina ovaliola o anche utilizzare un gregge per lo sfalcio dell’erba o utilizzare l’asino per fare la spesa.</div><div> </div>Per informazioni <a href="http://www.pianteeanimaliperduti.it/" target="_blank">www.pianteeanimaliperduti.it/ </a>