Il fungo porcino protagonista nel Viterbese

E' indiscutibilmente il re deie grande protagonista della tavola di settembre:, in provincia di Viterbo, lo festeggia con la decima edizione di una bellain programmaOrganizzata dall’Associazione Culturale Oriolo Romano, in collaborazione con il Comune e la Pro-Loco, la manifestazione propone un menù ricchissimo e un programma che prevede spettacoli musicali, conferenze a tema, mercatini e mostre d’arte.

Il fungo porcino era noto già ai tempi degli antichi Romani, che gli hanno attribuito il nome di “suillus”: per il suo aspetto massiccio, si è guadagnano il nome moderno di "porcino”. La sagra di Oriolo Romano li trasforma in una deliziosa crema con cui esaltare il gusto delle bruschette; oppure in condimento delle fettuccine, o in ingrediente base di saporite zuppe. Il menù dei secondi piatti propone lo spezzatino e l’arista ai funghi porcini, funghi fritti e persino in un particolarissimo pane.

Splendida cornice della manifestazione è Piazza Umberto I°, con il suggestivo sfondo di Palazzo Altieri e la Fontana delle Picche, attribuita ad un allievo del Vignola. Gli stand gastronomici sono aperti a cena dalle ore 19 e, sabato e domenica, anche a pranzo dalle 12.30, mentre tutte le serate sono allietate da performance musicali dal vivo. Spazio anche al cabaret, con spettacoli serali (21 e 22 settembre), mentre ogni pomeriggio è organizzato l’intrattenimento per i bimbi.

Chi vuole visitare questo angolo del Viterbese, che sorge quasi a metà strada fra Roma e il capoluogo di provincia, può assaggiare anche olio, vino, carni, formaggi e dolci, tutti prodotti fatti in casa, con le ricette di una volta:

Info www.sagraoriolo.it.