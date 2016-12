Parma, bella da fotografare

La giornata di raccolta di materiale visivo è organizzata da APT Servizi ER e Unione Città d'Arte Emilia-Romagna. Partecipare è semplice: il ritrovo è in Piazza Garibaldi di fronte allo IAT (Ufficio informazione e accoglienza turistica). Da qui ci si sposterà in compagnia di una guida che offrirà ai partecipanti spunti e idee sul percorso e i monumenti. Si visiteranno i diversi monumenti del centro storico, senza seguire un percorso predefinito in modo rigido, ma seguendo un "canovaccio" di massima e cercando di coprire una "tappa" ogni 15-20 minuti. Tra i punti che l'itinerario si prefigge di toccare ci sono il Palazzo del Governatore, Parco Ducale, Palazzo Ducale, l'Auditorium Nicolò Paganini, Palazzo Cusani, Palazzo del Comune, il Teatro Regio, Palazzetto Eucherio Sanvitale.

Il concorso fotografico internazionale Wiki Loves Monuments, il più grande del mondo con oltre 30 paesi dai cinque continenti in lizza, continua fino al 30 settembre. Partecipare è semplice: basta fotografare uno o alcuni dei monumenti compresi nella lista prevista per quest'anno, e caricare l’immagine via Internet sulla banca dati e immagini di Wikipedia. A questo punto, le immagini in concorso saranno visibili in tutto il mondo e una giuria di qualità istituita da Wikipedia Italia sceglierà le migliori, ammettendole alla competizione per il premio internazionale, insieme agli scatti provenienti dagli altri Paesi partecipanti.

La lista dei monumenti da fotografare e tutte le informazioni per partecipare al concorso sono disponibii sul sito www.wikilovesmonuments.it.