A Torino il golf dà spettacolo

foto Ufficio stampa maggiori campioni del mondo, avere accesso ai campi di uno dei circoli di golf più belli e prestigiosi d'Europa, vivere in prima persona l'emozione di una gara spettacolare: tutto questo avviene dal 19 al 22 settembre in occasione della 70esima edizione degli Open d'Italia Lindt, che si disputano presso il Circolo Golf Torino La Mandria. Porte aperte a ingresso libero in tutti e quattro i giorni del torneo: è questa la ghiotta occasione per fare il tipo per il proprio campione preferito, seguire gli Special Events in compagnia dei campioni italiani, lasciarsi incuriosire da uno sport nobile ed appassionate, e passeggiare lungo buche e green di solito accessibili solo ai giocatori e a un ristretto numero di soci.

L'invito viene da Federgolf che, rivolgendosi a giocatori, giovani e semplici curiosi, ricorda l'altissimo profilo sportivo di questa gara, come dimostra la presenza di alcuni campioni entrati nella storia del golf e altri che ne stanno scrivendo pagine importanti. Tra i più conosciuti spiccano i nomi degli italiani Matteo Manassero e Francesco Molinari; insieme a loro sono in campo tre vincitori di major (il sudafricano Retief Goosen, lo spagnolo José Maria Olazabal e lo statunitense David Duval, ex numero uno mondiale), undici giocatori tra i primi 100 del ranking mondiale e ben 75 vincitori di tornei nell’European Tour.

Gli spettatori possono accedere senza alcun costo al Circolo Golf Torino, all’interno del Parco de La Mandria, e seguire tutte le quattro giornate del torneo, oltre agli Special Events in programma. La gara quest'anno è una delle prime ad assegnare punti per la speciale classifica da cui usciranno alcuni componenti della squadra europea di Ryder Cup, chiamata ad affrontare la selezione statunitense nel 2014 in Scozia. Il torneo si svolge sulla distanza di 72 buche (18 al giorno), ed è quindi articolato su quattro giorni di competizione. Il "taglio", ovvero l'ammissione alla parte finale della gara, avviene dopo 36 buche: partecipano dunque alle ultime due giornate solo i primi 65 classificati dei 156 partenti, i pari merito al 65° posto e i dilettanti che rientrano nel punteggio di ammissione. Il montepremi è di 1.500.000 euro dei quali 250.000 euro andranno al vincitore, 166.660 euro al secondo e 93.900 euro al terzo.