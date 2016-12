Bra apre le porte a Cheese

CHEESE, 500 ESPOSITORI DA TUTTO IL MONDO - La manifestazione, organizzata dalla Città di Bra e Slow Food Italia in collaborazione con Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è uno degli eventi internazionali più importanti per quanto riguarda il gustosissimo mondo delle forme del latte e dei formaggi. Quest'anno il tema centrale della manifestazione è l'Arca del Gusto, un progetto della Fondazione Slow Food dedicato alla catalogazione e tutela degli alimenti capaci di rappresentare la cultura e la tradizione dei cinque continenti. Cheese risponde al progetto con la campagna “Salva un formaggio”. La campagna porterà a Bra un prodotto caseario da far salire sull'Arca in modo da essere salvato dall'estinzione.

Nella Gran Sala delle degustazioni saranno presenti per la gioia di tutti i palati più esigenti ben 150 qualità diverse di formaggi, un terzo dei quali proviene dalle Isole Britanniche, ospiti d'onore dell'evento. Potrete gustare i famosi formaggi a latte crudo irlandesi, il Cheddar e lo Stilton accompagnati da un buon vino delle oltre 800 etichette dell'Enoteca. Ai formaggi esteri preferite i nostrani e in particolar modo la mitica mozzarella di bufala campana Dop? Bene, siete nel posto giusto. Alla manifestazione parteciperà anche il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, pronto a mostrare dal vivo come si produce questa delizia del palato.

Il re formaggio sarà poi il protagonista assoluto dei 36 Laboratori del Gusto e dei 12 Appuntamenti a Tavola, con i nomi della cucina italiana e internazionale. In programma anche diversi Laboratori del Latte dedicati all'approfondimento sul mondo caseario, stand Slow Food, e un Mercato dei Formaggi per tutti coloro che vorranno portare via un “souvenir” della manifestazione. Infine, a Cheese è possibile gustare anche prodotti diversi dal formaggio grazie ai chioschi delle Cucine di strada; la Piazza della Pizza, dove è presente l'associazione Vera Pizza Napoletana, e quella della Birra.