A Verona è di scena il Tocatì

TOCATÌ, 40 GIOCHI PER TRE GIORNI DI DIVERTIMENTO – Quest'anno il festival punta l'attenzione sulle tradizioni ungheresi e sul celebre romanzo “I ragazzi della via Pál” di Ferenc Molnár. Organizzato da Associazione Giochi Antichi in collaborazione con il Comune di Verona – Area Cultura, il Tocatì, come di consueto, invaderà le strade e le piazze del centro storico per riempirle di magia e fantasia. La magia e la fantasia dei giochi tradizionali, quelli che una volta erano capaci di generare vera condivisione. Gruppi di giocatori appassionati sono pronti a narrare, attraverso gli antichi gesti ludici del loro territorio le loro abitudini e la loro storia (il gioco tradizionale fa parte del Patrimonio Immateriale dell’Umanità indicato dall’Unesco nella Carta Internazionale del Gioco, 2003). Ma Tocatì non è un esibizione di maestria antica, è coinvolgimento. Gli esperti giocatori “d'altri tempi” coinvolgeranno infatti il pubblico nelle loro performance in modo che chiunque voglia possa assaporare la bellezza della tradizione. E allora dall'Ungheria è in arrivo la Grundbirkózás (lotta ungherese), il Gombfoci (un agile calcio da tavola che inizialmente veniva giocato con i bottoni), il tiro con l’arco (attività che storicamente gli ungheresi hanno sviluppato in modo magistrale), la Lotta con i bastoni, la Frusta ungherese, lunghissima eppure docilissima nelle mani dei csikós (i frustatori della Pustza) capaci di usarla anche per accarezzare la vita e il collo della fidanzata, e il Csürközés (un’insolita sfida in cui i bastoni vengono prima lanciati e poi usati per intralciare l’avversario).

Mentre tra i circa 40 giochi della tradizione italiana ci saranno: il Bastone siciliano, singolare forma di scherma che risale al XIII secolo, Bardunfa, ovvero la trottola della Sardegna, Paga l’ost, conviviale gioco di bocce tipico del Friuli Venezia Giulia, Sburla la roda, atletica corsa con balle di fieno (Lombardia), Palla col bracciale, tradizione sferistica antichissima (Toscana), e un tris di particolarissimi birilli: Bbrigghja (Sicilia), Is briglias (Sardegna) e Stacchje (Puglia). E poi ancora: giochi di tavoliere, come Carrom, Scacchi, Dama, e vari giochi urbani come Parkour, Bike polo, Frisbee e per la prima volta al Tocatì Slackline e Kendama.