A Roma si pedala per amore

foto Ufficio stampa

Ad ogni colpo di pedale si contribuisce a creare un sorriso. L'iniziativa si intitola "I Raggi del cuore": ogni giorno al Centro Commerciale Parco Leonardo di Roma-Fiumicino ci si incontra, si pedala su una speciale bicicletta, si produce energia pulita. Il corrispettivo in denaro di questa "corrente di cuore" si aggiunge al contributo del Centro Commerciale Parco Leonardo per un totale di € 20.000, che saranno donati all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per supportare l’acquisto di un macchinario TAC per la sede di Palidoro, Centro di riferimento nazionale per la valutazione e la cura delle disabilità gravi in età evolutiva. Si può pedalare dal 14 settembre al 30 novembre prossimi.