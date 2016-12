Fiorinsieme, Brescia diventa città giardino

la Piazza del Duomo diospita, un grande spazio verde di 1200 metri quadrati per un evento green ideato e progettato da Associazione Florovivaisti Bresciani in collaborazione con il Comune di Brescia.

Per dieci giorni, dal 13 al 22 Settembre, il verde si prende il centro storico con un’esplosione di piante e fiori, protagonisti soprattutto nei week-end, quando una decina di espositori locali esporranno le loro principali produzioni: piante grasse, orchidee, piantine di lavanda, stagionali, annuali, perenni e molto altro trasformeranno Brescia nella capitale del verde. L'edizione 2013 affronta tematiche ambientali legate all'ecosostenibilità e al risparmio idrico, con alcune aree verdi incentrate sull'utilizzo di essenze vegetali a bassa manutenzione e consumo idrico ridotto, Nei week-end incontri gratuiti sul verde e mostre mercato di piante e fiori.

Tra i titoli delle quattro aree verdi progettate e realizzate da quattro aziende della provincia: “il giardino all’asciutto”, “l’orto della salute”, “il giardino sul terrazzo” e “il giardino olistico”. Con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico e gli addetti ai lavori, il progetto di quest’anno prevede, nel lato sud della piazza, esempi visibili di scempio del verde (alberature capitozzate), a testimonianza del fatto che troppo spesso nelle nostre città ci troviamo di fronte a vere e proprie violenze su piante e alberi, con potature che possono senza alcuna esagerazione essere definire “selvagge”, interventi inutili e spesso lesivi che hanno come uniche conseguenze danni ecologici e di impatto ambientali.

Ad arricchire i due week-end, il 14/15 e il 21/22 Settembre saranno in programma, tra i giardini, alcuni incontri gratuiti per avvicinare i cittadini alle tematiche ambientali e al mondo del verde. Tra i temi che verranno affrontati: la lotta biologica agli insetti e alle malattie nell’orto e tutti i consigli su come mantenere un orto in giardino e sul terrazzo, il risparmio idrico per balconi e giardini, le tecniche e consigli per una bassa manutenzione del prato, le piante grasse nel periodo invernale, le corrette potature sulle piante e cenni sulla tecnica del tree-climbing.

A conclusione dell’evento, Domenica 22 Settembre alle ore 17,15 si terrà un importante dibattito legato al tema dell’inquinamento tenuto dai ricercatori e scrittori Dott.ssa A. Gatti e Dott. S. Montanari dal titolo: “Inquinamento: le piante ci possono aiutare!”.

Fiorinsieme: dal 13 al 22 Settembre in Piazza Duomo a Brescia

Mostre mercato: 14/15 e 21/22 Settembre

Informazioni e programma: www.fiorinsieme.it