Gorgonzola, in festa con il formaggio

Al gorgonzola è dedicato un ricco programma di eventi, con convegni, mostre, laboratori didattici, rassegne di artigianato artistico, concerti e spettacoli per qualsiasi età. Il centro di Gorgonzola per l'occasione si riempie di bancarelle con formaggi di ogni tipo e con i vini più adatti in abbinamento al gorgonzola. Sabato sera, grande spettacolo con tre orchestre che suonano per la città, l’Osteria della Pro Loco aperta fino a tardi, le bancarelle illuminate per la “Notte bianco verde” e il volo delle lanterne in piazza della Repubblica, lungo il Naviglio Martesana, alle 23.00.

Il gorgonzola, formaggio erborinato prodotto dal latte intero vaccino, è intimamente legato alla storia e alla tradizione di questo centro alle porte di Milano: la sagra che lo festeggia non è dunque solo un viaggio gastronomico, ma un percorso di valorizzazione culturale, di elogio ai mestieri tradizionali e di educazione nutrizionale.

Il delizioso prodotto è tutto da conoscere e da scoprire anche in gustosi abbinamenti, ad esempio nel risotto azzurro al curacao, zola e noci, preparato in una grande padella di due metri di diametro: oppure per insaporire alcune preparazioni "classiche" come gli gnocchi, le penne e le lasagne, o gli gnocchetti di grano saraceno e spinaci selvatici, tutti da degustare, magari acquistando il “Gorgopass”. Insieme al principe dei formaggi si possono godere anche altri piatti tipici della tradizione milanese come la polenta con la farina di Storo, cotte al momento in grandi paioli di rame, oltre a focacce, pizze e brioche salate, cotte sul momento e servite con o senza gorgonzola.

I visitatori possono approfittare di una pausa per rifocillarsi presso l’Osteria di Gorgonzola, nella piazzetta del Municipio, che vuole celebrare quella che ospitò Renzo Tramaglino dei "Promessi Sposi" in fuga da Milano verso Bergamo, sinonimo di ospitalità, incontro e ritrovo in omaggio al Manzoni. Per tutta la durata della sagra propone i piatti tipici della cucina lombarda. Sabato e domenica, invece, è allestito il museo della cultura contadina e degli attrezzi agricoli “Era il mio paese”, per un tuffo in un passato più vivo che mai. Sempre sabato e domenica, nella Biblioteca di via Montenero, è organizzata “L’Osteria di Renzo nelle tavole dei Promessi Sposi”, una mostra di riproduzioni fotografiche con le più belle illustrazioni dell’Osteria dei Frati di Gorgonzola, nelle antiche edizioni dei Promessi Sposi. Per informazioni sito Internet www.comune.gorgonzola.mi.it/‎