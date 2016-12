Firenze: Expo Rurale, la campagna va in città

I prodotti toscani con marchi di qualità sono in esposizione e in attesa di essere scoperti e assaggiati, frutta e verdura appena raccolte sono in vendita per il take-away presso i 166 urbanfarmers nel mercato contadino (dove all’occorrenza possiamo farci consigliare da un personal shopper); nel frattempo i bambini si dilettano imparando nelle fattorie didattiche, nell’agrinido o nell’ “orto in condotta”, dopodiché tutti insieme ad ammirare Pinocchio, nella mostra “C'era una volta un pezzo di legno... ma non solo..." nel padiglione Cavaniglia: oltre 50 Pinocchi d'artista in legno, ceramica, cristallo, argento e carta, ed esemplari di ogni misura, in miniatura e in dimensioni reali, come il Pinocchio fanciullo. Infatti proprio in Toscana, la regione più boscosa d’Italia, da un ciocco di legno nasceva il personaggio di Collodi, simbolica rappresentazione del legame indissolubile dell’uomo con la natura, con la campagna; un bimbo di legno che ha conquistato il mondo e che proprio per la sua fama e simpatia è stato scelto da una parte come mascotte per i mondiali di ciclismo che si terranno a Firenze dal 22 al 29 settembre e dall’altra come protagonista della mostra ad Expo Rurale.

nella Sala dell'Arco e della Volta della Fortezza sarà la meta preferita di chi ama mangiare e apprezza la cucina di orto e di mercato, una cucina che elegge protagonista la materia prima, affidandola a sette cuochi con curriculum da far venire l’acquolina in bocca. Presenti in fiera (davanti ai fornelli) anche lo chef Marco Stabile e i giovani talenti di Chef Emergente di Luigi Cremona che si esibiranno in sfide di show cooking. E per non sbagliare si sorseggeranno i migliori vini al Grand Tasting, oppure si farà l’aperitivo al Green Bar.