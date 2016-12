Diamante e il suo Peperoncino Festival

UN MIX PERFETTO TRA GASTRONOMIA, DIVERTIMENTO E CULTURA – Punto di partenza di tutte le cinque giornate dedicate a Sua Maestà il Peperoncino è sempre la gastronomia. Subito il centro di Diamante si anima con film, momenti di satira, mostre, tavole rotonde, musica e folclore. Tutto per la strada e tutto rigorosamente gratis. L'edizione 2013 promette poi 10 novità. Rocco Papaleo, insieme a Gianni Pellegrino, spegnerà in piazza Municipio le ventuno candeline della torta inaugurale per poi presentare alle 21 e 30 al Teatro dei Ruderi di Cirella il suo ultimo spettacolo musicale. Ingresso libero.

Per la prima volta ci sarà un concorso di giovani chef che si sfideranno all'ultimo piatto piccante. La giuria della gara è presieduta da Tiziana Stefanelli, la vincitrice di Master Chef 2013 alla quale sono dedicati ben tre appuntamenti. Il primo incontro con Tiziana Stefanelli è previsto per venerdì 13 settembre alle ore 22, durante il quale presenterà la sua recente avventura culinaria in materia letteraria, ovvero una selezione delle sue preparazioni più sofisticate e di grande effetto contenute all’interno del volume "Avvocato in cucina. Le ricette di un’avventuriera del gusto” dove vengono descritte ricette dagli accostamenti spesso insoliti, in un intreccio di sapori che unisce la genuinità della tradizione romana e siciliana, i sapori agrodolci dei piatti veneziani e il gusto per le spezie che arrivano dall’India.