Modena capitale della filosofia

La manifestazione coinvolge 40 luoghi diversi delle tre città e promette di bissare il successo della passata edizione, alla quale hanno partecipato oltre 184mila persone. Promosso dal “Consorzio per il festivalfilosofia”, con i Comuni di Modena, Carpi e Sassuolo, la Provincia di Modena, la Fondazione Collegio San Carlo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, il Festival "arruola" come teatri dei diversi eventi piazze, chiese e cortili cittadini. Qui si svolgono le oltre 50 lezioni magistrali del festival, che vede quest’anno protagonisti, tra gli altri, Enzo Bianchi, Massimo Cacciari, Roberta de Monticelli, Roberto Esposito, Umberto Galimberti (con il sostegno del Rotary Club Gruppo Ghirlandina), Massimo Gramellini, Michela Marzano, Salvatore Natoli, Vincenzo Paglia, Giovanni Reale, Stefano Rodotà, Chiara Saraceno, Silvia Vegetti Finzi, Remo Bodei, Presidente del Comitato scientifico del Consorzio, e Philippe Daverio. Molti anche i filosofi stranieri, circa un quarto del totale: tra loro i francesi Luc Ferry, Michel Maffesoli, Anne Dufourmantelle e Marc Augé, che fa parte del comitato scientifico del Consorzio; il tedesco Christoph Wulf; il polacco Zygmunt Bauman, da quarant’anni esule in Inghilterra, in duetto con Aleksandra Kania; la sociologa Eva Illouz, marocchina di nascita, francese di formazione e infine trapiantata in Israele; lo spagnolo Manuel Cruz, il greco Stavros Katsanevas.

I maestri del pensiero si confrontano con il pubblico sulle varie declinazioni contemporanee dell’amore. Le piste di lavoro percorse nel programma includono le “potenze dell’anima”, con il rapporto tra emozioni, passioni ed empatia; l’amore “transitivo” o “intransitivo”, che sottolinea il riconoscimento nella relazione o viceversa il narcisismo affettivo, le “politiche dell’amore”, che mostrano la centralità della relazione agli altri nella sfera pubblica, e le “figure dell’amore”, con miti, racconti e immagini sul carattere inesauribile e talvolta paradossale dell’esperienza amorosa. Senza dimenticare che la filosofia in quanto tale è essa stessa una forma d’amore.

Non manca la sezione "La lezione dei classici", in cui eminenti studiosi commentano i testi che, nella storia del pensiero occidentale, hanno costituito modelli o svolte concettuali rilevanti per il tema dell’amore, da Platone ad Aristotele, dal Cantico dei cantici alle opere di Agostino, da Spinoza e Smith, da Kierkegaard e Schopenhauer fino alle elaborazioni novecentesche di Lacan e Foucault, con in più un fuori pista comparativo sul pensiero cinese tradizionale.