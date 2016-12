A Vigevano, i sapori del riso italiano

UN RISOTTO PER OGNI PALATO - L'appuntamento con il mondo delicato e gustoso del riso, non solo è una panoramica di alto valore scientifico sul nobile prodotto, capace di trasmettere l'identità del luogo, ma è anche un modo concreto per dimostare come possano essere coniugati tra loro innovazione, produzioni tipiche e saperi antichi, tradizione e tecniche di coltivazione e lavorazione. L'edizione 2013 sarà arricchita anche dalle offerte e proposte dei negozi del Distretto del Commercio "La Dimora Sforzesca" e dagli eventi presentati nei luoghi di Rice e le vie del centro dal Meeting dell’Artista.

Presenti durante l'evento realtà risiere locali, piccole e grandi, ma anche nazionali, agriturismi e produttori. Volete imparare tutti i segreti dei più grandi interpreti della cucina del riso? Allora dirigetevi verso la Cavallerizza del Castello. Qui bravissimi chef, insieme a Patrizio Roversi, si diletteranno, con i Cooking show, ad interpretare le ricette della tradizione del loro territorio.

Un consiglio: aspettate il termine della dimostrazione. Una volta conclusa la ricetta e la relativa spiegazione delle diverse peculiarità di ciascun riso, verranno offerti assaggi dei piatti eseguiti. E se non vi bastasse un assaggino per placare la vostra voglia di riso, non vi preoccupate perché potrete scegliere tra i menù completi da gustare presso l'Osteria del Riso o i piatti cucinati negli stand del Cibo di strada, presenti nel cortile della Cavallerizza. Per i più “intellettuali”poi, nel Salone della Cavallerizza, verrà allestito il Gran Teatro del Riso con interviste, presentazioni e proiezioni sul protagonista della manifestazione.

Infine, nella strada sotterranea del Castello c'è uno dei punti di maggior richiamo di Rice: il Mercato. Qui potrete acquistare il meglio dei prodotti delle aziende agricole coinvolte. L'evento è promosso dal Consorzio AST - Agenzia per lo Sviluppo Territoriale di Vigevano, con il contributo della Camera di Commercio di Pavia, della Provincia di Pavia, del Comune di Vigevano, e con la collaborazione di Slow Food e il supporto del Meeting dell’Artista e del Distretto del Commercio, servizi e turismo La Dimora Sforzesca.