A Mantova c'è il Festivaletteratura

sarà animata da una delle manifestazioni più celebri del nostro Paese: il. L'evento, giunto alla XVII edizione, è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della letteratura, poesia, narrativa e non solo. Il festival propone infatti anche numerosi. Un mix unico tra cultura e spettacolo capace di meravigliare e intrattenere un pubblico di diverse fasce di età. Tantissimi gli scrittori provenienti da tutto il mondo.

La sezione della poesia si concentrerà in particolare sulla produzione italiana, accogliendo giovani autori come Azzurra D'Agostino e Giovanni Previdi, il poeta e critico letterario Renato Minore. Spazio anche al ritorno di Bianca Tarozzi e Antonio Prete e, come ospite internazionale, alla poetessa sudafricana Karen Press.

L'edizione corrente punta l'attenzione sulla letteratura sudamericana ed europea senza tralasciare il resto del mondo e l'attualità: la guerra in Siria, i diritti, il futuro del pianeta e molto altro ancora. Dall 'Europa arrivano autori del calibro della spagnola Almudena Grandes (l'autrice de“Le età di Lulù”), i nostri scrittori Paolo Giordano , Michela Murgia, Marco Malvaldi, Paolo Nori, il filosofo Massimo Cacciari, Piergiorgio Odifreddi, Dacia Maraini, Melania Mazzucco e Carlo Lucarelli, Emmanuel Carrère e Mathias Énard, dalla Francia; l'ungherese László Krasznahorkai, fedele sceneggiatore del regista di culto Béla Tarr; Will Self, scrittore colto e visionario considerato dalla critica inglese l’erede di James Ballard; Clara Usón, talento ormai riconosciuto della nuova narrativa catalana.

A Festivaletteratura gli autori sono il lievito della manifestazione e agli spettatori viene richiesto un incontro vero senza finzioni, obiettivo che conferma la vocazione della manifestazione a gettare ponti per mettere in contatto mondi diversi. Luogo di unione rimane l'agorà, la piazza , la dimensione propria della rassegna .

Beni ancora più alti - la felicità, la speranza - saranno al centro degli appuntamenti di filosofia rispettivamente con Robert Misrahi e Mary Zournazi in conversazione con Giacomo Marramao, mentre all'Amore sarà dedicata la conversazione tra Michela Marzano e Stefano Levi della Torre. Alla religione come momento di conoscenza del nostro sé più profondo e alle emozioni come strada per interpretare la spiritualità sono dedicati gli incontri di Massimo. L'apertura a tutto il sapere, il complesso e fecondo reticolo di relazioni tra scienza, arte, storia, letteratura e tra le più specifiche discipline troverà invece riscontro nella rinnovata visione enciclopedica al centro del dialogo che vedrà protagonista Achille Bonito Oliva.

Jerusalem è poi una delle parole chiave di questa diciassettesima edizione: in particolare è il tema scelto per Scritture Giovani 2013. Laura Fidaleo, Maarten Inghels, Meirion Jordan, Felix Stephan, i quattro scrittori selezionati per il 2013, hanno dedicato il loro racconto alla città sacra per eccellenza

Qualche informazione pratica: i biglietti si acquistano presso la Loggia del grano della camera di commercio ( via Spagnoli) fino a sabato 7 settembre dalle 9 alle 20, con orario continuato; online tramite il sito di riferimento oppure telefonando allo 0376.321321