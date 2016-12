A Bergamo la Piazza Verde, bosco in città

Fulcro della manifestazione sono le due giornate dedicate al Meeting, sabato 14 e domenica 15 settembre presso il Teatro Sociale di Bergamo Alta, mentre la Piazza Vecchia, per tutta la durata della manifestazione è trasformata in un bosco-giardino con filari di carpino, albero tipico della pianura e del paesaggio italiano, e arredi appositamente concepiti per permettere ai visitatori di sostare, osservare e sentirsi parte della natura 24 ore su 24, L'installazione temporanea a verde, progettata da Lucia Nusiner dello studio GPT, è anche piattaforma di incontri ed eventi, portavoce dei valori e dei messaggi del Meeting, che quest'anno è dedicato al tema "Feel the water".



Tra i personaggi attesi in occasione della manifestazione spiccano i nomi di Piet Oudolf, il rivoluzionario plant designer che trasformato in area verde una ferrovia sopraelevata e abbandonata di Manhattam; Tom Stuart Smith, autore del giardino realizzato in occasione del Giubileo della Regina al castello di Windsor; e i progettisti del pluripremiato studio Hargreaves di San Francisco e autori del waterfront di New Orleans e del Parco Olimpico di Londra 2012.