Segrate, i bimbi diventano pompieri

, alle porte di, dedica il fine settimana del 7 e 8 settembre al divertimento di tutta la famiglia, con giochi, attrazioni e musica per tutte le età, sempre a ingresso libero. Nell'ambito della annuale festa cittadina, la grande area verde deltra le diverse attività ed eventi in programma, segnaliamo in particolare l'iniziativa, in cui i bambini si trasformano per un giorno in provetti vigili del fuoco, e la serata di sin compagnia del gruppo Alt@Moda.

Sabato e domenica, dalle 10.30 alle 12.30 e ancora dalle 14.30 alle 17.30, i pompieri dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco guidano i bambini nel trasformarsi in perfetti domatori di incendi, aiutandoli a indossare il caratteristico elmo, la divisa e soprattutto a salire sugli inconfondibili camion rossi. Per i giovanissimi è previsto un vero percorso di mini-addestramento, con tanto di materassi, tunnel, scale e manichette: si può salire su una scala, spegnere un incendio, salvare un animale in difficoltà, scendere dal palo dei pompieri, saltare nel telo e vivere tante altre esperienze mozzafiato. L'iniziativa punta a sensibilizzare i più piccoli, ma anche i loro genitori, sul tema della sicurezza ambientale e presentare, attraverso un'esperienza in prima persona e su misura, il lavoro che i pompieri svolgono ogni giorno. I bambini in questo modo imparano giocando a riconoscere i pericoli, a eseguire manovre di salvataggio o di spegnimento degli incendi. E naturalmente alla fine c'è un bel diploma per attestare il “perfezionamento” sul campo.

I bambini in compagnia dei loro papà si divertono anche al Daddy Camp, laboratori di gioco per padri e figli con tanti spunti di interazione e divertimento oltre al solito “pallone”. La presentazione è in calendario giovedì 5 settembre alle ore 20.30 presso l'Auditorium del Centro civico “G. Verdi” - Via XXV Aprile, mentre i momenti di gioco si svolgono nelle giornate di sabato e domenica. E per imparare fin da piccoli il rispetto per l'ambiente e l'arte del recupero sabato c'è anche il Pomeriggio Riciclone, con laboratori a tema ecologico.

Per una serata di allegria, sabato 7 settembre alle ore 21.15, sempre presso il Centroparco di via San Rocco, si svolge il concerto degli Alt@moda, con cover italiane tutte da ballare, per un lungo viaggio attraverso le note degli autori che hanno fatto la storia della musica italiana. Un medley "nazional popolare" di brani esclusivamente italiani in versione dance.

Il programma completo della festa è consultabile e scaricabile dall'homepage del sito www.comune.segrate.mi.it.