Albareto, capitale del fungo porcino

foto Dal Web

, in provincia di Parma, si trasforma per tre giorni in capitale delcon una grandededicata al prelibatoL'appuntamento ècon la diciottesima edizione della manifestazione nel territorio del “Fungo di Borgotaro I.G.P.”, la più importante dedicata al porcino, destinata ad attirare anche quest'anno migliaia di visitatori, pronti a degustare questo prelibato prodotto del bosco in tutte le sue ricette. A disposizione dei golosi di tutta Italia c'èa sedere dove vengono serviti senza sostaper tutte e tre le giornate.