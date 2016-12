Rieti ha il Cuore Piccante

FIERA MONDIALE DEL PEPERONCINO – Le piazze e le vie del centro storico di Rieti sono pronte ad accogliere la terza edizione di Rieti Cuore Piccante, Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino. Venerdì 30 agosto, in Piazza San Rufo alle ore 19.00, avrà luogo lo show cooking, “diretto” dai nomi più importanti del panorama culinario nazionale (I fratelli Serva, Maurizio e Sandro, della Trota di Rivodutri, Iside De Cesare e suo marito Romano, della Parolina di Acquapendente e Angelo Troiani, del Convivio Troiani di Roma),“Peperoncino delle Stelle” davanti ad un pubblico selezionato con piatti e ricette, il cui posto d'onore è ovviamente riservato al peperoncino.

Un esempio? I fratelli Serva proporranno delle zite farcite di coregone affumicato con bisque di gamberi di fiume e salsa di stricoli, dove la pasta, rigorosamente tirata a mano, è fatta con uova, fondo di gamberi e... peperoncino. Sempre il 29 agosto ma alle 21.45 durante l’appuntamento “Il libro nel Piatto”, in largo Alfani, verrà presentato il libro “Elogio al Peperoncino – Dalla scoperta al consumo consapevole” (Autentica Edizione). L'appuntamento è interessante anche perché verranno presentati ben 70 vini che si sposano bene con il peperoncino. Infine il calendario della manifestazione propone un altro intrigante appuntamento: domenica 1 settembre a Piazza Rufo, a partire dalle 19.00, prenderà il via la prima edizione di “CuorePiccanteCocktail Contest”. Organizzato dalla FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) in collaborazione con l’IPSSEOA di Rieti, il challenge vedrà i partecipanti coinvolti in una sfida a base di cocktail con l’unico obbligo di utilizzare del peperoncino per le loro creazioni.