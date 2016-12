A Venezia per la Mostra del Cinema

Venezia in questo periodo è uno stupendo palcoscenico sul quale si avvicendano alcuni tra gli eventi più interessanti d'Italia:e la. Tanti ottimi motivi per trascorrere qualche giorno tra le calli della Serenissima alla scoperta di alcuni tra i più affascinanti luoghi di una delle città più romantiche, misteriose e particolari del nostro Paese.

TRA CALLI, GONDOLE E FILM - Un modo originale di visitare la città è sicuramente quello di “perdersi” tra i calli. Di queste tipiche stradine, strettissime e misteriose, se ne contano oltre 3mila. Da dove cominciare? Magari dalla più stretta in assoluto: la Calletta Varisco che si trova nel sestriere di Canareggio, non lontano dalle Fondamenta Nove. Ma badate bene: per attraversarla dovete mettervi di lato! La prova di agilità vi è piaciuta? Bene, potrete ripetere l'esperimento percorrendo altre mini calle come la Calle Stretta a Santa Croce (larghezza: 65 cm)e la Calle di Ca' Zusto, poco distante da Riva di Biasio ( larghezza: 68 cm).

Se invece siete degli amanti degli spazi ampi e pieni di vita, la vostra strada ideale è via Garibaldi, nel sestiere Castello. La via è famosa per la sua sua eccellente tradizione nella lavorazione del legno e nella costruzione di barche ed è sede della più vecchia comunità di Venezia..P er tutti gli appassionati di cinema, appuntamento dal 28 agosto al 7 settembre con la 70esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica organizzata dalla Biennale di Venezia presso il Lido. La Mostra è diretta da Alberto Barbera e ha come madrina delle cerimonie di apertura e chiusura Eva Riccobono. Presidente della Giuria: Bernardo Bertolucci. Il film di apertura è “Gravity” di Alfonso Cuarón, film di fantascienza con protagonisti Sandra Bullock e George Clooney.

Nel video, i film italiani in concorso.