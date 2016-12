A Sarzana c'è il Festival della Mente

, provincia di La Spezia,è di scena il, il primo festival in Europa. La manifestazione, giunta al decimo compleanno, si propone di indagare il perché e le modalità con cui nascono leidee. Numerosi gli interventi e i dibattiti sulla creatività così come, storici e filosofi.

PROGRAMMA – La manifestazione ha inizio con la lectio magistralis di Guido Rossi sul tema “La responsabilità delle idee nel bene e nel male” , nella quale il giurista riflette sulle idee quali vere responsabili, nella storia dell’umanità, delle vicende positive o negative, felici o tragiche, della vita dell’uomo e delle comunità. A seguire moltissimi dibattiti che vedono come protagonisti scrittori come Paolo Giordano che si interroga su l’ingresso nella fase della vita che segue l’adolescenza; Emanuele Trevi che sviluppa il tema su «il viaggio iniziatico», quella rivoluzione interiore radicale che permette all'uomo di diventare protagonista del proprio destino e poi ancora l'esperto di comunicazione e media Carlo Freccero che riflette su un tema di stringente attualità: la televisione ha ucciso creatività e cultura? O, al contrario, ogni medium crea un’intelligenza nuova, un nuovo modo di vedere, di sentire, di rappresentare lo spazio?. Filosofi e psicoanalisti dibattono sui più disparati temi che vanno dalla funzione psicologica della chirurgia estetica e del tatuaggio ai modi in cui era concepita la bellezza alle origini della tradizione culturale dell’Occidente, esaminati dal filosofo Umberto Curi.

C OME E PERCHE' NASCONO LE IDEE - Il festival propone ben 90 riflessioni , fra conferenze, spettacoli e workshop realizzati appositamente da alcuni dei più significativi pensatori italiani e stranieri, sul tema dei processi creativi . La manifestazione vuole essere un crocevia tra sapere umanistico e scientifico e come affermato da Giulia Cogoli, che firma il programma sin dalla prima edizione «Il desiderio e la necessità di conoscenza e di condivisione è quanto ci ha guidato dal 2004, ed anche quest’anno ci siamo impegnati a costruire un programma che speriamo originale e stimolante, sempre basato sulla qualità, a partire dai relatori; vorremmo infatti che quello iniziato dieci anni fa fosse un dialogo costante, in continuo aggiornamento e rinnovamento fra relatori e pubblico» afferma Giulia Cogoli, che firma il programma sin dalla prima edizione.

foto Ufficio stampa

Il neuroscienziato Stefano Cappa e il fotografo Ferdinando Scianna si confrontano sul tema della memoria e della fotografia e su come entrambe non restino immobili, ma si trasformino nella percezione di ciascuno in continuazione mentre lo scrittore Nicola Gardini tratta il tema della “lacuna”, ancora inesplorato in letteratura: da Omero a Primo Levi, da Dante a Virginia Woolf, la letteratura non è fatta solo di parole e affermazioni, ma anche di silenzi, e questi silenzi parlano.

SPETTACOLI – Tanti gli spettacoli interessanti come l'omaggio al genio letterario di Proust da parte dell'attore Sandro Lombardi, nel centesimo anniversario dell'inizio della pubblicazione de “À la Recherche du temps perdu” (Alla ricerca del tempo perduto) o il viaggio musicale “Viaggio in Italia” con Bach e Scarlatti proposto dal pianista Ramin Bahrami. E poi ancora il recital musicale dei fratelli Toni e Peppe Servillo "Cantami una poesia", in onore del decennale del festival. Il prezzo dei biglietti rimane invariato: € 3,50 il biglietto per gli incontri e € 7 il biglietto per gli spettacoli e gli approfonditaMente.

COSA VISITARE A SARZANA – Sarzana, definita città-regina della Val di Magra e famosa per essere la patria dell'antiquariato, presenta un centro storico medievale ancora intatto dove spicca la bellissima Cattedrale con i dipinti del Solimena e del Fiasella. Bellissimi i palazzi d'epoca con i loro giardini e le fortezze tra cui le più importanti sono la fortezza Firmafede e quella di Sarzanello.