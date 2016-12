Vallerano e la Notte delle Candele

UNA NOTTE ROMANTICA E RICCA D'ARTE - La manifestazione, giunta alla settima edizione, quest'anno illuminerà il borgo medievale con oltre diecimila ceri in più rispetto alla precedente edizione. L'evento è un un itinerario artistico volto a far conoscere, in una chiave assolutamente romantica e suggestive, gli antichi vicoli e spazi storici di uno dei gioielli più pittoreschi della Tuscia. Alle 20, cinquantamila candele verranno accese dagli abitanti del borgo per illuminare piazze viuzze e palazzi con bellissime opere di luce. Poco dopo verrà dato inizio al percorso itinerante che prevede, fino a notte fonda, spettacoli dal vivo di ogni genere: un viaggio tra suoni, immagini e impressioni magnetiche e affascinanti, in un ritorno alle origini nel quale la Natura si incontra con l’Arte.

La manifestazione è stata ideata da Emiliano Di Vozzo e Maurizio Gregori e diretto dal Comune di Vallerano e dall’Associazione Culturale Piccole Serenate Notte delle Candele in collaborazione con Provincia di Viterbo – Assessorato alla Cultura, Regione Lazio - Assessorato alla Cultura Arte e Sport e Pro loco di Vallerano. Alla passeggiata creativa, districata tra concerti, allestimenti, proiezioni e rappresentazioni diversificate, si potrà accedere da P.za A. Diaz alla simbolica cifra di 3 euro dalle 20 in poi. E se poi vi venisse voglia di gustare qualche piatto tipico della zona, i numerosi ristorantini sono pronti ad accontentare il vostro palato. È consigliata la prenotazione.

Il giovane neosindaco di Vallerano, Maurizio Gregori – lui stesso musicista e amante dell’Arte, così descrive l'evento: “La notte delle candele” è l’esempio di come un evento può essere interpretato all'insegna della qualità e dell'impegno costante nella ricerca di nuove collaborazioni e di sperimentazioni, in particolare con i giovani valleranesi, che supporteranno l’iniziativa tramite l’allestimento delle singole piazze del centro storico. La manifestazione è anche una significativa occasione per far conoscere ai turisti italiani e stranieri un pezzo di Italia per molti ancora inesplorato caratterizzato da un rilevante patrimonio culturale, naturale e storico, oltreché alle tradizioni della buona tavola e alle regole di una sacra ospitalità”.