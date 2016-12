A Ostra Vetere si festeggia la cultura contadina

A Ostra Vetere, in provincia di Ancona, dtorna. L'evento festeggia la cultura contadina di cui fa vivere tutto il fascino nelle abitudini di tutti i giorni e ovviamente anche a tavola. Ma la manifestazione non è solo uno sguardo al tempo passato. Dal lento corteo delle attrezzature agricole di una volta, si passa infatti alle veloci evoluzioni delle moderne moto da cross per un incontro tra cultura contadina e cultura moderna.

SFILATA DELLE ATTREZZATURE AGRICOLE D'EPOCA – Durante le serate del 26 e 27 luglio, per tutti gli amanti della buona cucina, si potrà cenare negli stand gastronomici allestiti nel paese. La padrona del menù? L'oca che, in onore al rito della cena sull'aia, il momento in cui i contadini gustavano il tempo del meritato riposo, verrà cucinata come ragù sulle tagliatelle o arrosto. Il tutto verrà innaffiato dall’immancabile vino Verdicchio. Ma l'oca non è l'unica pietanza protagonista dell'evento. In tavola sarà possibile trovare anche coniglio in porchetta, la grigliata di carne, gli arrosticini di castrato, gnocchi alla contadina con melanzane zucchine e salsiccia, piadine e cresce. Insomma, due giorni dedicati alla cucina e agli spettacoli musicali dal vivo, gustoso antipasto della sfilata domenicale delle attrezzature agricole d'epoca: oltre centro macchine circoleranno a “passo d'uomo” lungo l’area archeologica.

Mezzi con oltre cent’anni di vita, tirati a lucido per l’occasione e dall’irresistibile fascino vintage, che saranno mostrati a chi non li conosce, ai bambini che possono fantasticare sul lavoro di un tempo lontano, e al contempo ai più anziani che in quegli strumenti riconoscono tutta la loro vita, e il duro lavoro che per tanti anni ha prodotto il sostentamento per la propria famiglia. Infine, lunedì 29 è il tempo di ritornare alla nostra epoca. Si passerà infatti dalle antiche quattro ruote delle attrezzature agricole d'epoca alle due ruote dei “signori delle rampe”.

Tornano infatti ad Ostra Vetere i 747 Group, piloti del freestyle con uno spettacolo di pura adrenalina. Gli spettatori avranno la possibilità di vedere i migliori riders che attraverso le rampe compiranno evoluzioni acrobatiche: moto da cross con un adattamento particolare nelle sospensioni volteggeranno in aria, e ogni salto durerà dai novanta secondi ai due minuti di pura tensione. A partire dalle 20, numerose figure (chiamate in gergo “trick”) saranno realizzate dai piloti con salti che raggiungono gli 8 metri di altezza e i 25 di lunghezza, con l’attesissimo backflip finale, il salto mortale all'indietro.

In tutti e cinque i giorni della festa, gli stand gastronomici serviranno piatti a base d’oca e altre specialità marchigiane, mentre sul palco si alterneranno orchestre e gruppi musicali. Chi vorrà fermarsi qualche giorno in più da queste parti, le dolci colline dove sorge Ostra Vetere e il mare di Senigallia restano sempre un ottimo diversivo per famiglie e non solo.

Info: Località: Ostra Vetere – Ancona - Marche

Date e orari: – 26 – 30 luglio

Tel: 3408505381

FB: https://www.facebook.com/pages/Fuoriporta/443250589045999?ref=hl