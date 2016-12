Acquario di Genova, nuovo Padiglione Cetacei

L'diventa ancora più ricco e più bello con l'inaugurazione del, opera unica progettata daPer festeggiare questo avvenimento, Costa Edutainment, in collaborazione con Porto Antico di Genova, Comune di Genova e Regione Liguria, propongonosi comincia alle 22.30 con un grande concerto della Premiata Forneria Marconi accompagnata da 31 orchestrali da un palco in mezzo al mare, accompagnato da installazioni luminose e seguito da uno speciale spettacolo pirotecnico.

Il concerto "PFM in CLASSIC" ha luogo a partire dalle 22.30 da uno speciale palco galleggiante in mezzo allo specchio acqueo del Porto Antico. La Premiata Forneria Marconi, accompagnata dalla SymPhonic Orchestra diretta dal Maestro Pietro Mianiti, propone una sperimentazione musicale che riabbraccia la musica classica, rivisitando brani di autori quali Mozart, Verdi, Prokofiev e Rossini, arrangiati in maniera inedita in un intreccio sonoro tra classico ed elettrico. Il concerto è accompagnato da installazioni luminose che proiettano in diversi punti dell’Area versi e componimenti di Marco Nereo Rotelli, architetto e artista che da anni persegue una ricerca sulla luce e sulla dimensione poetica, e curatore del progetto complessivo dei festeggiamenti.

L'evento , pensato come un omaggio al mare, ha luogo all’interno e all’esterno dell’Acquario di Genova e del nuovo Padiglione Cetacei, coinvolgendo l’intera Area del Porto Antico con un intreccio di poesia, arte, musica e luci che ricordano l’armonioso nuoto dei delfini, con l’obiettivo di comunicare l’amore per l’ambiente marino.

foto Ufficio stampa

Il nuovo Padiglione Cetacei è un'opera unica nel suo genere. Progettata da Renzo Piano Building Workshop e realizzata grazie all’impegno congiunto di Costa Edutainment e Porto Antico di Genova S.p.A., è un vero e proprio palazzo di 23 metri di altezza complessiva – di cui 10 sotto il livello del mare - costruito in galleggiamento. I numeri parlano da soli: ha una base rettangolare lunga 94 metri e larga 28; due torri laterali alte rispettivamente 10 e 13 metri e una parte centrale, alta circa 6 metri di cui 3 completamente vetrati. All'interno sono collocate le vasche e gli speciali tunnel attraverso i quali i visitatori possono ammirare i delfini, per il momento sei, ma potranno diventare fino a nove in futuro, da una prospettiva subacquea e dall'alto, grazie a un percorso su due livelli. La superficie complessiva della nuova struttura e di circa 7.000 mq, Il pubblico può vedere due della quattro vasche presenti: la vasca principale e la nursery. Le altre, medical e holding, sono riservate agli animali che hanno bisogno di cure specifiche. Grazie a una speciale parete di vetro apribile si possono anche ascoltare i suoni con cui delfini comunicano tra loro.

La realizzazione e la messa in opera della struttura ha richiesto 30 mesi di lavoro e manovre spettacolari: il padiglione, che ha un peso complessivo di 26.000 tonnellate e un pescaggio di 9 metri; è arrivato via mare, trainato da rimorchiatori e accostato, con una manovra estremamente delicata, alla via del mare in prosecuzione dell’Acquario. Una volta giunta al suo posto, è stata eseguita l’operazione di “affondamento”, riempiendo con circa 3500 metri cubi di acqua le casse di zavorra posizionate lungo tutto il perimetro e alla base della struttura, per farla sprofondare di circa 80 centimetri, appoggiando perfettamente sul fondo marino opportunamente preparato con un lungo lavoro di dragaggio e livellamento.