Portorose: un weekend di feste e adrenalina

La storia del Casinò è fin dall'ionizio strettamente intrecciata con quella della città che lo ospita. La Casa da gioco, fondata nel 1913 in un luogo ai confini dell'impero austro-ungarico e in un periodo di grandi sconvolgimenti politici, segna un importante punto di svolta per la località balneare che fino a quel momento era conosciuta solo per i suoi antichi stabilimenti termali. Alla vigilia della Grande Guerra, ufficiali, nobili e ricchi esponenti della borghesia europea cominciarono a incontrarsi in questa località per tentare la fortuna e per concedersi un momento di svago. Il maestoso edificio dedicato al gioco diventa ben presto il centro nevralgico della vita mondana e culturale della zona, offrendo ai suoi ospiti, oltre a roulette e tavoli da gioco, anche serate musicali, feste da ballo, mostre, manifestazioni ed eventi sportivi.

A distanza di un secolo, il Grand Casinò Portorož si presenta con un recente restyling e un calendario ricco di manifestazioni per celebrare i suoi primi 100 anni di storia. Le suggestive atmosfere della Belle Epoque rivivono nell'imponente foyer d’ingresso, nei banconi delle aree ristoro, nei controsoffitti, nella pavimentazione e dell’illuminazione. Il Casinò può accogliere fino a 3000 ospiti ed è aperto d’estate nei weekend 24 ore al giorno. La maggior parte dello spazio di gioco è dedicata ai classici giochi francesi dal vivo, ma sono presenti anche 300 macchinette per il gioco d’azzardo. All'interno gli ospiti possono godersi anche le proposte gourmet del ristorante Priveé o quelle dei ristoranti Grand Salon e San Lorenzo del Grand Hotel Metropol, albergo di punta del Metropol Resort di Bernardin Group situato nelle vicinanze del casinò, che offre camere e suite di alto livello, oltre a un complesso di piscine, il wellness center Acqua Relax, piscine interne ed esterne. Per informazioni e per scoprire i numerosi pacchetti con le offerte per il soggiorno, sito Internet www.bernardingroup.si/it

La feste per il centenario del Casinò è anche l'occasione per scopriregodendo il mare a 360 gradi. Chi ama rilassarsi al sole può approfittare della quiete di molti angoli attrezzati o provare le, nuove di zecca e appena inaugurate, situate a pochi minuti di traversata in barca dalla darsena Bernardin. Lo stabilimento termale si trova nella parte settentrionale delin un contesto naturalistico di grande bellezza, e sfruttano tutte le proprietà curative del sale marino, del fango delle saline e della salamoia con una serie di trattamenti curativi, in grado di rinforzare il sistema immunitario e di favorire il relax e il benessere. Per informazioni www.portoroz.si/it/thalasso_spa_lepa_vida_it .