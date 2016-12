A Roma per FontanonEstate

FONTANONESTATE, IL GIANICOLO DA' SPETTACOLO – Quest'anno la manifestazione, grazie al taglio dato dai tre direttori artistici Enzo Aronica, Riccardo Barbera e Roberto della Casa, offre un cartellone nutrito (24 spettacoli in programmazione su 31 giorni complessivi) e ricco di spunti tra letteratura, musica e spettacolo, tutti sull'onda dell'ironia. Durante l'edizione prevalgono infatti performance di carattere ironico ad opera di talenti dell’affabulazione. Sul palcoscenico del Gianicolo debutta in un recital, tutto a sorpresa, Alessandro Benvenuti; Marco Morandi dà il meglio di sé con una performance il cui titolo parla chiaro: “Nel nome del padre. Storia di un figlio di…” e Roberto Ciufoli, indagatore della cattiveria shakespeariana più recondita, accanto a tradizionali frequentatori della rassegna, quali Gianfranco Phino, Vittorio Viviani (L’erede di Shylock), Giuseppe Manfridi, presenta l'opera: “Roma Liverpool 1-1 con Paolo Triestino e La Cena per la regia di Boccaccini”.

Ma il sarcasmo è “di casa” anche nella commedia diretta da Andrea Trovato “Qui” di Michael Frayn, autentico genio della comicità celebre per il suo Rumori fuori scena, e nei due spettacoli interpretati da Antonio Salines, il primo (pluripremiato) tratto dal best seller di Mordecai Richler La versione di Barney e il secondo testo cult di Dario Fo-Franca Rame Coppia aperta quasi spalancata, in duo con Francesca Bianco. E per i più eruditi c'è poi la drammaticità, l'impegno e il virtuosismo della parola espressa di due tra i più affezionati ospiti di FontanonEstate: Roberto Herlitzka che insegue le considerazioni di Tito Lucrezio Caro nel terzo capitolo del suo De Rerum Natura e Massimo Popolizio, nei panni di Pilato da Il Maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov in una performance con le musiche dal vivo della Piccola Banda Ikona.

E poi ancora storia e letteratura, dagli Antichi ai giorni nostri, si alterneranno equilibrando classici come “La Mandragola” del Machiavelli (diretta da Carlo Fabiano) al ritratto di Elena di Sparta di Elena Arvigo, fino ad arrivare all’introspettivo Ciao Amore Ciao, sul travagliato rapporto Tenco-Dalida riscritto da Piero Di Blasio e alla cronostoria tra musica e parole legata a Carosello dell’attore e fantasista Riccardo Castagnari. Interessanti appendici musicali sono rappresentate dagli appuntamenti del Fontanone Classica, che hanno riscosso già nella precedente edizione un nutrito consenso di pubblico e critica, ma anche dalle acclamate esibizioni vocali dei Favete Linguis, quest’anno rivolte ad un tributo al varietà e al mondo della canzonetta e dalla performance del maestro Germano Mazzocchetti con il suo straordinario ensemble.