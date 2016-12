Carinzia: la grande festa comincia

A Villach , in Austria , a pochi chilometri dal confine italiano del Tarvisio , dal 28 luglio al 4 agosto si tiene la pittoresca festa della Villacher Kirchtag, 70° edizione della manifestazione folkloristica più vivace d’Austria, con sfilate in costume, antichi mestieri, musica, prodotti tipici e birra artigianale. A migliaia corrono a Villach da ogni parte d’Europa per questa emozionante festa d’estate, suggestiva espressione di cultura popolare nel contesto dell’Alpe Adria.

Ecco cosa succede da domenica 28 luglio: nelle vie del centro di Villach, fra le caratteristiche case color pastello, il nostro viaggiatore ascolterà le note dei gruppi musicali folk provenienti dalla Carinzia, dal territorio Alpe-Adria e dal resto d’Europa, che si esibiranno dal vivo coinvolgendo tutti in quei ritmi popolari. Prodotti tipici locali e prelibatezze accompagneranno il divertimento; il nostro viaggiatore potrà assaggiare la Villacher Kirchtagssuppe nelle tante varianti qui proposte (la ricetta infatti viene tramandata segretamente di madre in figlia ed ogni famiglia ha la propria). La zuppa viene servita con il Kärntner Reindling, il tipico dolce carinziano di pasta lievitata, uvetta e cannella. E poi coi menù dell’occasione troveremo la particolare Villacher Bier, famosa anche oltre confine per il suo gusto unico dato dal mix di acqua cristallina, orzo pregiato, luppolo selezionato e la procedura di produzione tradizionale.

foto Ufficio stampa

Fra risate, danze improvvisate sul posto, e boccali di birra la Villacher Kirchtag arriverà al culmine il 3 agosto con la sfarzosa sfilata in costume che percorrerà le vie della città e alla quale prenderanno parte migliaia di persone provenienti non solo dall’Austria ma anche dall’Italia, dalla Slovenia, dalla Germania e addirittura dalla Georgia, dalla Spagna, dalla Grecia. Gli oltre settanta gruppi con indosso costumi preziosi daranno il via al corteo storico alle 17. Il passo di marcia sarà scandito dalla musica delle trenta bande provenienti da tutta Europa: e allora si darà il via alle danze tradizionali e, perché no, a balli spontanei nel pubblico.



Nei dintorni di Villach il nostro viaggiatore può trovare ristoro al caldo di fine luglio facendo un tuffo nel vicino Woerther See, il lago austriaco più caldo (l’acqua raggiunge in estate anche i 28°C) e dalla frequentazione esclusiva. In quella che viene considerata la riviera d’Austria si praticano tutti gli sport acquatici oppure si gode il relax nei centri benessere sulle rive del lago. O ancora si può fare trekking-avventura intorno al Faaker See dalle acque turchesi.

E’ senza dubbio da visitare lo splendido parco naturale nei pressi di Rosegg (www.rosegg.at), noto per essersi impegnato già da oltre duecento anni a ricreare l’habitat naturale selvaggio in cui vivevano gli animali e gli uccelli autoctoni.