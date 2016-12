Lago Trasimeno: il Palio delle barche

ospitail tradizionale. L'ultima domenica di luglio, nel 2013 il giorno 28 anche se gli eventi prendono il via già questo sabato, i quattro Rioni del paese, il Centro Storico, Il Centro Nuovo o Centro Due, l'Oliveto e il San Donato, si affrontano in

La festa rievoca infatti la fase finale delle ostilità tra alcune nobili famiglie perugine, tra cui i Baglioni e gli Oddi, culminate nel 1495 in una sanguinosa battaglia proprio a Passignano. Qui un piccolo esercito della famiglia Oddi fu costretto alla fuga dal castello, barche in spalla, inseguito dalle milizie dei nemici Baglioni e dei Della Corgna.

La festa moderna, che si rifà a queste vicende, si articola in tre fasi: nella prima, le barche dei Rioni si sfidano in acqua sino a giungere al pontile del paese. Qui le barche vengono tirate in secco, gli equipaggi se le caricano in spalla e si precipitano alla maggiore velocità possibile lungo un tortuoso percorso lungo le viuzze del centro storico, tra scalinate e vicoli ripidi. Una volta tornati al molo, le barche vengono rimesse in acqua e la gara viene completata sul lago.



Nel corso della settimana che precede la gara, i Rioni organizzano nelle taverne una serie di incontri gastronomici, nei quali i visitatori possono degustare piatti tipici del Trasimeno e in cui godere dell'intrattenimento offerto da spettacoli e rappresentazioni storiche in costume. Durante la settimana, da lunedì' a giovedì, si svolgono anche le prove dei singoli Rioni che si apprestano a scendere il lizza. Il venerdì ha luogo la Prova Generale. Il sabato sera i Signori dei Rioni si incontrano in piazza per il Lancio della Sfida, mentre la disfida vera e propria ha luogo la domenica, in cui il Rione che detiene il Palio è chiamato a difendere il titolo nella sfida contro tutti gli altri.

Durante la settimana del Palio

si svolgono spettacoli musicali, serate con musiche e danze medievali, e altre manifestazioni. In particolare segnaliamo sabato 20 alle ore 23 una serata di Live Music, mentre domenica 21 alle 21.30 si svolge uno spettacolo medievale, seguito dalla cerimonia di consegna delle chiavi della città e presentazione del Palio 2013 con il Gruppo Storico Città di Passignano. Nei giorni seguenti segnaliamo l'Incendio del castello, in programma per lunedì 22 luglio alle ore 22, e la Corsa delle brocche, venerdì 26, sempre alle ore 22, Domenica 28 luglio il Palio delle Barche si svolge alle ore 18, preceduto da un suggestivo corteo storico (ore 16). La festa si conclude a mezzanotte con i fuochi artificiali.