Ravello, tra mare e musica

In questa location ogni anno si svolge il. Quest’anno il cartellone è ancora più fitto del solito: sono 70 i giorni di programmazione – dal 29 giugno al 7 settembre – e oltre quaranta gli eventi proposti, senza contare le mostre e gli incontri di parola ( www.ravellofestival.com ). Le serate musicali offrono appuntamenti con la musica contemporanea, il jazz, il pop e la classica. Insomma ce n’è per tutti i gusti.

A pochi passi dalla piazza, c’è il pezzo forte:un luogo fuori dal tempo, meta prediletta di musicisti, artisti e poeti. La struttura della villa è un unicum dal punto di vista architettonico ma quello che colpisce sono i suoi giardini e la vista finale del Belvedere. Il chiosco in stile moresco è un must per ogni turista ( www.villarufolo.it /).

in macchina, in treno o in traghetto. Il consiglio è evitare la strada lungo la costa molto trafficata e utilizzare invece l’autostrada A3, uscendo ad Angri Sud. Una volta arrivati e appoggiate le valigie nei tanti hotel o B&B vista mare, ( www.ravellotime.it/) rilassatevi nel “salotto buono” di Piazza Duomo, situata ai piedi della cattedrale romanica, location scelta da tantissimi stranieri per coronare il loro sogno d’amore.

foto Ufficio stampa

Una piccola perla nel cuore della Costiera Amalfitana. A Ravello si respira un'atmosfera intima. Il paesino, a circa 300 metri dal livello del mare, offre scorci medievali, viste mozzafiato, eventi musicali di livello internazionale.

Ritornando al giro turistico, obbligatoria è la passeggiata nel parco di Villa Cimbrone, in cui si nascondono statue, fontane e grotte naturali. Una visita che culmina nello scenografico belvedere dell’Infinito, da cui la vista coglie il panorama che lo scrittore Gore Vidal ha definito “il più bello del mondo”.

Dopo il tuffo nel passato, concedetevi un po’ di modernità. A pochi passi dal centro, spunta la grande struttura dell’Auditorium Oscar Niemeyer disegnata dal grande architetto brasiliano scomparso lo scorso anno. L’edificio affacciato sul golfo di Salerno, oltre ad ospitare alcune serate musicali del Ravello Festival, è sede di convegni, meeting ed eventi culturali durante tutto l’arco dell’anno.

Per lo shopping, sbirciate tra le viuzze del centro: Via Roma, Via dei Rufolo, Via Trinità, tra le quali si possono trovare ceramiche d’arte, abiti creati da stilisti del luogo e scarpe artigianali. Onnipresente, come in tutta la Costiera Amalfitana, il limoncello prodotto grazie alla qualità eccelsa dello Sfusato Amalfitano che cresce nei tipici terrazzamenti.