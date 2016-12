Cesenatico: il Palio della cuccagna

L'appuntamento, giunto alla ventiduesima edizione, è sul porto canale Leonardesco di Cesenatico e rappresenta ormai un evento tradizionale dell'intrattenimento estivo della località rivierasca. I turisti si riuniscono ai piedi del palo sospeso obliquamente sull’acqua, per fare il tifo e creare la classica atmosfera incandescente che accompagna le acrobazie dei "cuccagnotti” , tutti impegnati nell'ardua impresa di raggiungere il vertice del palo e portarsi a casa la vittoria. In lizza sette squadre di altrettante località della costa adriatica: Casalborsetti, Marina di Ravenna, Cervia, Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Cesenatico. Ogni squadra è composta da sei atleti per un totale di 42 concorrenti. Il gioco è semplice: si tratta di arrampicarsi lungo il palo lungo quasi 14 metri e coperto di grasso, e quindi molto scivoloso, collocato in posizione obliqua sull'acqua del porto canale. I primi a tentare l'impresa hanno la vita più difficile e finiscono inevitabilmente "a mollo", ma ogni tentativo fallito porta via un po' del grasso che cosparge il palo, rendendo quindi meno impervia la salita dei concorrenti successivi. Proprio per questo motivo, alcuni partecipanti fanno di tutto per non toglierne, in modo da non favorire gli avversari.

La “scalata” è una vera e propria sfida che richiede, oltre naturalmente a senso del'equilibrio e destrezza, anche una certa dose di strategia e di furbizia. In cima al palo è collocato il segno della vittoria: la Cuccagna, una corona d’alloro con formaggi, salumi e altre prelibatezze, che il più bravo riuscirà a conquistare, aggiudicandosi anche un premio in denaro.

Il Palio è preceduto dallo spettacolo degli Sbandieratori e Uomini d'Armi di Terra del Sole, in programma alle ore 21.00 in Piazza Ciceruacchio, mentre la scalata al Palo della Cuccagna ha inizio alle ore 21,30, al calare della sera.

L'ingresso alla manifestazione è libero.

