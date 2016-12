A Gradara il Medioevo prende vita

, in provincia di Pesaro e Urbino, dal 19 al 21 luglio, il medioevo prende vita per tre giorni con, l'evento più atteso e importante dell'estate capace di rievocare la terribile rivolta del 1446.

A GRADARA PER TRE GIORNI “MEDIOEVALI” - L'evento “Anno Domini 1445 – Un Anno all’Assedio” riporta il borgo, dal 19 al 21 luglio, al tempo del medioevo. Botteghe artigianali, spettacoli e personaggi vestiti con abiti del periodo accompagneranno i visitatori alla scoperta di una Gradara del 1445. La sensazione è proprio quella di rivivere la quotidianità di un borgo medioevale. Grazie a percorsi guidati, ci si potrà immedesimare in un armigero di ronda, in un cuoco mentre prepara un gustoso banchetto, un fabbro che forgia una spada o assembla una cotta di maglia, così come provare l'ebrezza di essere addestrato insieme alle guardie, scoprire come venivano preparati i colori o darsi alla poesia, improvvisando versi in rima con il menestrello di corte. La manifestazione inizierà con lo spettacolo piromusicale, unico nel suo genere, che unirà in un solo evento fuochi d’artificio, figuranti, luci ed effetti speciali, il tutto accompagnato da una coinvolgente colonna sonora. Il programma propone tantissimi spettacoli e divertenti animazioni, ritornano i Clerici Vagantes e le illusioni di Mattia Favaro e tanti giullari e artisti.





IL CASTELLO DI PAOLO E FRANCESCA - Distante pochi chilometri dalla Riviera Romagnola e dalle mondane Gabicce, Cattolica e Riccione, Gradara si identifica con la sua imponente Rocca. Nata nella seconda metà del XII secolo come una semplice torre di guardia per volere della famiglia De Griffo, ha una storia strettamente legata alla tragica vicenda amorosa di Paolo Malatesta e Francesca da Polenta, celebri protagonisti del V Canto della Divina Commedia. I due giovani, amanti e adulteri (Francesca era sposata con Gianciotto, fratello di Paolo) vennero uccisi da Gianciotto e le loro anime vennero condannate a vagare nell'inferno dantesco, nel cerchio dei lussuriosi. Pur non essendoci certezze sul luogo dove sia realmente avvenuto il duplice omicidio, la leggenda indica il Castello di Gradara come teatro della tragedia.