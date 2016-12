Nelle Marche, cene musicali in convento

In occasione delle cene, a partire dalle 19,30 è possibile visitare il Museo e scoprire un gioiello architettonico e una struttura unica nel suo genere, che racconta oltre cinque secoli di spiritualità e di vita claustrale attraverso gli oggetti della vita quotidiana e delle attività manuali delle monache di clausura. La storia di Serra de’ Conti è strettamente legata al convento di Santa Maria Maddalena, ancora aperto e attivo fino a non molto tempo fa. Le monache hanno sempre intrattenuto rapporti molto diretti con gli abitanti del luogo: preparavano medicinali, cucinavano per loro e spesso si occupavano dei loro figli.



Serra de’ Conti rappresenta un suggestivo esempio di impianto urbano di origine duecentesca, riadattato e trasformato prima in età tardomedievale e poi moderna. La cinta muraria è spezzata da dieci torrioni e da una monumentale porta fortificata, Da non perdere è anche la Fornace Hoffmann, al confine con il territorio di Arcevia, un importante esempio di archeologia industriale, costruita con laterizi di tipo Hoffmann (sec. XIX).

Con le “Cene Musicali”, promosse dal Comune di Serra de’ Conti e dalla direzione del Museo, e organizzate dalla Pro-Loco in collaborazione con Slow Food-Castelli di Jesi e La Bona Usanza, Serra de’ Conti sfrutta questo particolarissimo patrimonio per promuovere il suo territorio e per far conoscere a tutti i visitatori la propria storia. Ogni serata è dedicata alla musica di un differente periodo storico che fa da sottofondo ai piatti tipici del tempo ispirati alle secolari ricette tramandate dalle monache di clausura fino ai giorni nostri.

La prima cena-concerto si svolge sabato 20 luglio nel Chiostro di S. Francesco ed è dedicata al ‘500, con la partecipazione di Silvia de Maria che si esibisce con la Viola da gamba. . Sabato 3 agosto è la volta del Barocco, con menù a tema e le note del violino barocco con Mauro Navarri e della spinetta Lorenzo Antinori. Il 10 agosto, infine, sarà la volta dei piatti tipici del ‘700, allietati da soprano e clavicembalo Eleonora Senesi e Sauro Argalia.

Per informazioni www.comune.serradeconti.an.it