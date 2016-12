Lonato, la Rocca delle Meraviglie

Il magico scenario della, in provincia di Brescia ospita,, la rassegnaLo spettacolo si annuncia di altissimo livello, con proposte di grande qualità che puntano sul fascino dell’esotico e sulla capacità deglidi trasformare ogni momento in un’occasione di festa, per coinvolgere e far sognare un pubblico di tutte le età. A fare da cornice a questo mondo fiabesco e un po' magico c'è il suggestivo scenario della Rocca di Lonato, una delle più importanti e imponenti fortificazioni lombarde.

Tra le prove di destrezza in programma ci sono le camminate sul filo di del funambolo e recordman di attraversata Andrea Loreni; la danza del leone, della compagnia Italy Lion and Dragone dance, con atleti cinesi che si esibiscono in numeri di grande suggestione e di incredibile difficoltà; danze rituali provenienti dal Bengala con acrobazie e magnifiche maschere, proposte dal gruppo Milon Mela fondato dal maestro Abani Biswas, già collaboratore di Grotowsky. Arriva invece dall’Etiopia il Fekat Circus, un giovanissimo circo etnico con acrobati, giocolieri e una eccezionale contorsionista. L’ancestrale potere del fuoco è invece riproposto dal gruppo messicano Quetzalcoatl, maestri nella manipolazione di questo elemento e nel creare situazioni di grande tensione emotiva.

foto Ufficio stampa

Alla Rocca delle Meraviglie c'è spazio anche per il divertimento più classico, con la comicità di Wanda Circus, della band musicale itinerante Bandaradan, e con molti altri artisti. Spazio anche per il tango argentino, con una delle più suggestive milonghe mai viste in Italia: la musica dal vivo è offerta dal gruppo Manga de Tanos e da spettacoli musicali che proseguono fino a tarda notte

La manifestazione è arricchita poi da un Mercatino di artigianato artistico e da interessanti proposte gastronomiche e da tante proposte su misura per i bambini. Il programma completo della manifestazione, con tutti gli aggiornamenti è disponibile sul sito Internet

La Rocca delle Meraviglie nasce da un’idea di Luigi Russo, co-fondatore del Ferrara Buskers Festival e di Aurelio Rota, instancabile produttore e scopritore di spettacoli che fondano le proprie radici in culture lontane. E' realizzata in collaborazione con la Fondazione Ugo Da Como ed ha come obiettivo quello di far conoscere un posto unico per bellezza e storia e di contribuire al mantenimento di un patrimonio culturale di grande valore.