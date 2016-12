Incontra-Mi: eccellenze in bici-tour

Un vero e propriotrae forni simbolo della tradizione gastronomica, laboratori artigianali,siamo ad Ila manifestazione in programma sabato 13 luglio e articolata su quattro percorsi di cinque tappe ciascuno, da percorrere rigorosamente in bicicletta, con una guida d’eccezione, l’amante della bici e milanese d’adozione Filippa Lagerbäck.

L'iniziativa è voluta da Incontri, la bibita creata da Sanpellegrino che unisce i limoni di Sicilia con l’infuso di Menta piperita del Piemonte e le arance con quello dei Fichi d’india siciliani.

La conduttrice televisiva Filippa Lagerbäck.autrice del libro “Io pedalo. E tu?”, è amante della bici fin da bambina e fervente sostenitrice di questo mezzo di trasporto. In sua compagnia, i partecipanti all'iniziativa partono alla scoperta delle botteghe artigiane storiche della città, per entrare in contatto diretto con abili makers e vederli all’opera nella creazione di quegli oggetti unici che hanno contribuito a costruire il valore del Made in Italy nel mondo. Il tour fa tappa anche nei forni e nelle pasticcerie gastronomiche tradizionali che hanno deliziato i palati di generazioni di milanesi, per scoprire aneddoti sulla Milano del secolo scorso e i segreti di questi atelier del gusto.

Lungo il percorso si fa sosta in luoghi simbolo che raccontano avvenimenti magari ancora poco noti della storia di Milano, approfittando dell'occasione per ammirare le opere artistiche della città meneghina.

Incontra-MI è l’occasione di vivere al meglio la propria città, recuperando il piacere delle cose semplici, dell’eccellenza che si trova nelle cose naturali e tradizionali, per dare più gusto alla vita di tutti i giorni. Per partecipare al tour è sufficiente iscriversi alla manifestazione attraverso la pagina Facebook dedicata al mondo delle bibite Sanpellegrino www.facebook.com/lebibitesanpellegrino