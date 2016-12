Monteriggioni celebra il Medioevo

, il celebre borgo fortificato a nord di Siena, attraversato dalla via Francigena e citato da Dante nella Divina Commedia, ospita nella ventitreesima edizione della". La manifestazione è un vero viaggio a ritroso nel tempo conmultilingue (per la prima volta dalla storia della festa saranno usate, oltre alla lingua italiana, l'inglese, ii francese, il tedesco e lo spagnolo), con, taverne, sfide d'improvvisazione teatrale,, acrobati, giullari, trampolieri, mangiatori di spade, cantastorie ma anche cortei ecurate dall'associazione culturale Agresto.

All’interno del magico scenario incorniciato dalle imponenti torri, in occasione della Fiera del Borgo la festa esplora il mondo popolare medievale, con mendicanti e menestrelli sparsi per le vie, artigiani pronti a rievocare antichi mestieri, predicatori e guaritori in piazza. Un occhio di riguardo è riservato ai bambini, con spazi ed eventi per ascoltare storie, fabbricare giochi

(bambole, trottole, dadi, strumenti musicali, spade, scudi, lance, cavallini) e cimentarsi con il tiro alla fune, la palla a corda e molto altro.

Durante la festa l'euro viene messo in pensione per qualche tempo: per le strade e nella fiera di Monteriggioni circola infatti l'antica moneta detta "Grosso", da scambiare nella piazza principale per acquistare, per esempio, una spada forgiata sul posto, qualche golosità all’osteria o indossare una vera armatura da cavaliere.

Non mancano poi le occasioni per "mettersi a tavola" con punti ristoro, taverne e osterie che propongono ai visitatori gli ottimi piatti della tradizione locale e medievale.

Il programma della festa e tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet www.monteriggionimedievale.it

I biglietti possono essere acquistati presso tutti i circuiti Box Office,

nei centri commerciali e punti vendita UniCoop Firenze (solo per i soci e senza costi aggiuntivi di prevendita) o direttamente a Monteriggioni durante i giorni di festa, alle due biglietterie fuori dalle mura. I

costi sono: venerdì intero 8 € – ridotto 6 € (ragazzi di 11-16 anni). sabato intero 12 € – ridotto 10 €, domenica intero 10 € – ridotto 8 €.