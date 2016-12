Parma e il festival dei burattini

La seduzione del teatro delle figure animate conserva negli anni tutto il suo fascino: la semplicità dei mezzi, la bellezza delle storie rappresentate e l'abilità delle compagnie hanno conservato intatta nel tempo la capacità di trascinare gli spettatori in un mondo lontano, immemore, che è insieme un luogo reale e interiore. I burattini sono, nella maggior parte dei casi, immediatamente comprensibili ad ogni età e appartengono a tante diverse culture mondiali. Questo modo di fare teatro trova linguaggi sempre nuovi e insieme universali, nella molteplicità di espressioni che ciascuno liberamente inventa.

In occasione del festival è organizzato un laboratorio di costruzione e animazione di burattini, pupazzi semplici, a corpo intero, ottenuti da un tangram (puzzle cinese formato da 7 pezzi combinabili in varie figure) in gommapiuma. La costruzione è molto facile e non richiede abilità specifiche. Si eseguono poi degli esercizi di manipolazione, per individuarne le possibilità espressive; infine si passa alla fase dell’animazione dei personaggi all’interno di una storia.

Il festival comincia l'11 luglio presso il Palazzetto Eucherio Sanvitale (nel Parco Ducale) alle 18.00. La compagnia Aprisogni dà il via alle danze con "Il Castello dei Tremalaterra"; alle 21.00 la piazza d’onore, alla Corale Verdi, è affidata a I Burattini dei Ferrari. Alle 22.30 sul palco del Castello dei Burattini Luca Ronga chiude la giornata con Circumvesuviana, un intreccio di storie d’amore, botte e miracoli in cui il tradizionale “agitarsi” dei burattini sulla scena si modella sul tempo più pacato della parola e del racconto.

Tra le compagnie presenti, ricordiamo Bambabambin, L'Aprisogni, I Burattini dei Ferrari, Officine Duende, Varietà Prestige, Patrizio Dall’Argine, Luca Ronga, il britannico Stephen Mottram, Daniela Castiglione e altri ancora. Il programma completo del festival è disponibile sul sito Internet www.comune.parma.it.