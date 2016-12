A Macugnaga è ancora tempo di sci

foto Ufficio stampa

In Piemonte si scia ancora. Vi state chiedendo dove? A Macugnaga, in provincia di Verbano Cusio Ossola, il 13 e il 14 luglio, gli impianti del Monte Moro riaprono per la gioia degli appassionati di neve, scarponi e sci.

Le temperature non propriamente calde di questa strana estate hanno, infatti, mantenuto un innevamento adatto allo sci (oltre 2 metri di altezza) e così la Macugnaga trasporti e servizi ha deciso di riaprire gli impianti per questo che sarà un weekend di prova. L'esperimento potrà essere ripetuto fino a quando le condizioni meteo della neve lo consentiranno. Una buona occasione per concedersi due giorni all'insegna della natura e dello sport. La Pista San Pietro rimarrà aperta dalle ore 8.00 alle 12.00. Il costo del biglietto andata e ritorno Macugnaga-Monte Moro è di 17 euro per gli adulti e di 11 euro per i ragazzi.