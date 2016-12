A Genova c'è Estate Spettacolo

Al, fino al, c'è. Durante l'evento spettacoli di musica, teatro, danza e cabaret si susseguono in un crescendo di divertimento e allegria. Gli spettacoli più attesi? Sicuramente le performance degli artisti di strada, il festival Goa Boa (tra cui i Ministri e Fedez), il festival Gezmataz (con alcune delle migliori band jazz internazionali), The Beatles Fest, Eugenio Finardi e il balletto del Teatro Carlo Felice.

IL PORTO ANTICO SI ANIMA CON "ESTATE SPETTACOLO" - Quest'anno Estate Spettacolo moltiplica non solo i suoi ospiti ma anche le location. L'evento, infatti, non sarà ospitato in una sola location ma in tante, con caratteristiche e capienza differenti per accogliere spettacoli di generi diversi, dai grandi artisti internazionali alle nuove proposte. Le diverse location sono: Piazza delle Feste, luogo suggestivo situato nel centro del Porto Antico e a un passo dalla città. Sotto la grande tensostruttura progettata da Renzo Piano, verrano ospitati eventi di elite, per un pubblico esigente e ricercato. Altre location sono i palchi dei giovani: diverse pedane attrezzate collocate in punti strategici dell’Area (Piazzale Mandraccio, Magazzini del Cotone, Calata Falcone Borsellino) pronti a ospitare le esibizioni dei giovani emergenti

EVENTI PER OGNI GUSTO - Fino al 28 luglio, dalle ore 18.00 alle ore 21.00, prende vita la piattaforma per gli artisti di strada: A.A.A. Area Accesso Artisti. Ogni giorno un artista, un attore, un giocoliere, un mago, un acrobata o addirittura un piccolo circo, animeranno il Porto Antico di magia. A cura di Associazione Sarabanda. Fino al 19 luglio, diverse serate di musica con artisti internazionali ed esponenti della nuova scena musicale italiana, Goa Boa 13, si esibiranno per la gioia di tutti gli amanti delle 7 note. L'11 luglio suonerà Cody Chesnutt; il 12 luglio è di scena Tom Tom Club, il 13 luglio è il momento di Motel Connection mentre il 19 luglio suona Fedez (in collaborazione con Duemilagrandieventi).

Avete voglia di farvi qualche risata? Bene, l'evento per voi è “Ridere d’Agosto”: quattro serate di cabaret e teatro brillante all’interno della 23° edizione del festival. La compagnia La Pozzanghera propone il teatro canzone di Giorgio Gaber visto dalla parte di chi è cresciuto col cantautore milanese. Direttamente da Zelig tre comici di successo: Pintus e le sue sfighe scolastiche, Giacobazzi il comico emiliano che porta in scena una caustica vita vissuta e Baz il "lettore multimediale" idolo dei ragazzini. In programma: il 16 luglio La Pozzanghera presenta “Giorgio perdonaci”; il 17 luglio Giuseppe Giacobazzi è di scena con “Apocalypse” infine il 30 luglio Baz presenta “Revolutions”