Valli di Tures e Aurina: gli artisti del legno

L'area vacanzein, ospitai migliori artigiani del mondo in lizza per la vittoria nella quarta edizione del

Il borgo alto atesino di Lutago si trasforma in grande atelier a cielo aperto, in cui le sapienti mani degli artisti del legno plasmano grandi blocchi a colpi di scalpello, trasformandoli in veri pezzi d’autore. Gli artisti arrivano da tanti paesi del mondo e parlano lingue diverse, ma quando si armano degli attrezzi del mestiere, le loro mani creano meraviglie che tutti possono comprendere e ammirare in un vero spettacolo open air.

Lo scenografico simposio in un vero angolo di paradiso dell’Alto Adige, regno di boschi e di una natura sorprendente. Le sculture nascono dai tronchi di larice: ogni artista è chiamato a destreggiarsi con un green set di 2,20 metri di lunghezza e diametro di 0,60 metri (tronco di un solo pezzo o dimezzato longitudinalmente). Il tema dell’edizione di quest’anno è "Tranquillità tra movimento". Ogni artista è libero di dare sfogo alla sua creatività, sotto gli occhi di turisti e visitatori: davanti a loro il blocco di legno prende vita, in un ambiente in fermento, in cui il profumo del materiale lavorato si fonde con quello della natura circostante e con i suoni provenienti dal lavoro degli artigiani.



Tutte le sculture, al termine del simposio, potranno essere ammirate nei punti panoramici del Sentiero del Sole Valle Aurina. Una giuria sceglierà cinque vincitori, che riceveranno un premio in denaro. Il concorso internazionale è organizzato dall’Associazione turistica Valle Aurina.