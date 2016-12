Valli di Lanzo: due weekend al formaggio

Colonna portante della manifestazione, come di consueto, è la Mostra Mercato, a cui partecipano oltre 100 produttori provenienti da tutte le province del Piemonte e dalla Svizzera, ospite ormai consolidato, e da molte Regioni italiane: presenti con prodotti tipici e formaggi, oggetti di artigianato e delle tradizioni locali.

La manifestazione riserva un'attenzione particolare ai bambini, con una serie di iniziative che si propongono di avvicinarli all'ambiente della montagna e alle produzioni artigianali: per loro ci sono l'alpeggio didattico "Un'ora da casaro" con dimostrazioni pratiche sul processo di produzione del formaggio; un Campo Avventura per divertirsi in sicurezza in mezzo alla natura; la possibilità di cavalcare pony, fare giri a cavallo, effettuare il battesimo della sella, a cura della scuola di equitazione Lo Sperone. C'è poi il laboratorio "Mani in pasta", per impastare e preparare pigotte, poi cotte nel forno e portate a casa come ricordo.

Tra le novità dell'edizione 2013 spicca ilal via alle ore 10.00 di sabato 13 luglio con la partecipazione di scultori e appassionati provenienti da tutta Italia. La prima edizione di ", mette invece in gara in cucina i professionisti del settore e i semplici appassionati. L'iniziativa si propone come forma di promozione delle tipicità valligiane e mette in lizza le elaborazioni personalizzate di una ricetta tradizionale, o ispirata alla tradizione, che contenga almeno uno degli ingredienti tipici delle Valli di Lanzo, come la toma, i formaggi caprini e ovini, il Salame di Turgia, i Torcetti di Lanzo, le paste di meliga, gli antichi mais piemontesi, il miele di montagna, le castagne secche e altro ancora.