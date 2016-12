A Gatteo la settimana della Micizia

Dove possono ritrovarsi gli amici deise non a, in provincia di Forlì-Cesana? Ecco allora, anche nel 2013, rinnovarsi l'appuntamento con la ormai consueta, dedicata al quattro zampe con i baffi, il tenero amico coccolone che più di ogni altro abita le nostre case e ci tiene compagnia. Si comincia domenica 14 luglio e si continua per una intera settimana, tra giochi, mostre, spettacoli e concorsi ad hoc per celebrare il

Ce n'è per tutti i gusti: dalla corsa "a gattoni" sulla spiaggia nelle diverse categorie per adulti e bambini, il concorso delle sculture di sabbia, che impegna tutta la famiglia nel cercare di dar forma all'opera più graziosa e divertente; la sera ci sono gli spettacoli in piazza con le acrobazie "gattesche" di giocolieri e saltimbanchi, e il trucca bimbi naturalmente in tema felino. Chi ha spirito creativo e artistico può cimentarsi nel concorso fotografico "Il Gatto", con premi riservati a chi meglio sa immortalare gatti e gattini in tutti i loro diversi atteggiamenti di vita, da soli o con gli amici. Si può visitare poi la collezione d’arte "Gatti dipinti per un Museo del Gatto", creata a partire dalle donazioni di tanti artisti italiani, tra cui Rò Marcenaro, Tinin Mantegazza, Pinin Carpi, Mario Rossello, Osvaldo Cavandoli, Emanuele Luzzati, Gino Paoli. In Piazza della Libertà, nel centro del paese, sventolano per tutta la durata della manifestazione gli stendardi creati dagli allievi del corso di scenografia dell'Accademia di Brera di Milano.

Chi si sente in vena poetica, infine, può creare un componimento in versi dedicato ovviamente al gatto, e partecipare alla seconda edizione del concorso di poesia.

E, per portare a casa un ricordo della Settimana della Micizia si può portare a casa una delle cartoline in serie limitata, creata come ogni anno riproducendo alcuni dipinti, stendardi, quadri, fotografie e sculture. Tutte le manifestazioni sono a ingresso libero.

Il programma della manifestazione è disponibile sul sito www.comune.gatteo.fo.it