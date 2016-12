Lo shopping mobile è on the beach

Estate significa divertimento e giornate sulla spiaggia: E nelle lunghe ore sotto il sole, spesso scatta la voglia di shopping, anche online. Per scoprire tutti i segreti degli acquisti sulla Rete, Marina di Ravenna ospita, sabato 6 e domenica 7 luglio la manifestazione eBay on the Beach, in cui godere tutte le comodità del mondo eBay.

La manifestazione, realizzata da eBay, in collaborazione con Vice Italia, offre la possibilità di sperimentare il piacere di fare acquisti tramite l’app eBay mobile direttamente dalla spiaggia, e di approfittare di alcune offerte speciali acquistabili tramite Mobile Shopping e QR Code.

Sabato 6 luglio eBay on the Beach è dedicato ai giovani: allo stabilimento Hana-bi – Viale delle Nazioni 72, Marina di Ravenna – dalle 17.00 in poi eBay offre un aperitivo, un barbecue e tre dj set per una serata all’insegna della musica fino alle 2 del mattino. Per partecipare basta mostrare all’ingresso un tweet con l’hashtag #ebayonthebeach per accedere all’evento, fino ad esaurimento posti.

Domenica 7 luglio è invece pensato per le famiglie: il percorso alla scoperta del mondo eBay e delle sue offerte continua dalle 10.00 in poi al Boca Barranca - Viale Italia, 301, Marina Romea – con un brunch offerto sulla spiaggia. Tutti gli ospiti eBay avranno l’occasione di usufruire delle attrezzature dello stabilimento, in compagnia di tutta la famiglia e vivendo ancora una volta nuove esperienze di shopping tramite QR Code. Anche l’accesso al brunch sarà possibile previo tweet e fino ad esaurimento posti.

Per coinvolgere i partecipanti in un’esperienza diall’interno di tutte e due le location saranno posizionati dei QR Code colorati. Ogni colore rappresenterà una delle principali categorie di eBay tra cui Moda, Casa e Arredamento e Tech. I QR Code abbinati alle singole categorie indirizzeranno automaticamente a delle offerte presenti su eBay. In questo modo le persone potranno acquistare i prodotti tramite dispositivo mobile e scansione del QR code direttamente da Hana-bi e Boca Barranca.