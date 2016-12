Sardegna, due giorni in musica

Mondo Ichnusa è giunta alla sesta edizione consecutiva: anche quest’anno, la manifestazione, promossa dalla birra bionda di Sardegna, si ripromette di coinvolgere l’intera isola con due giorni di ottima musica e divertimento, il tutto, come sempre, in modo assolutamente gratuito e accessibile al pubblico.

Gli inconfondibili giri di chitarra di Alex Britti e il rock elettrizzante dei Negrita accendono la suggestiva borgata di Marina di Torregrande venerdì 5 luglio, mentre sabato 6 luglio la scena èdominata dal mix coinvolgente di testi d’autore e musica sperimentale di Max Gazzè e dal fascino irresistibile dalla voce di Malika Ayane.

Non manca l’energia delle band sarde che, per la prima volta, comprendono i quattro vincitori dell’”Ichnusa Music Contest”, il concorso lanciato da Ichnusa e realizzato in partnership con Rock TV per scoprire e valorizzare i talenti emergenti dell’isola. Tutte le informazioni su www.ichnusamusicontest.it.