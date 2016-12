La cultura celtica ai piedi del Monte Bianco

foto Dal Web

L'appuntamento ritorna per il 17esimo anno e promette di coinvolgere, come sempre, migliaia di appassionati provenienti da tutta Italia e da numerosi Paesi Europei: "Celtica 2013", il festival di musica, arte e cultura celtica più alto d'Europa, convoca i fan in Valle d'Aosta da venerdì 5 a domenica 7 luglio. Il cuore pulsante della manifestazione è, come di consueto, il bosco del Peuterey, nella Val Veny, a Courmayeur, ma coinvolge quest'anno anche altre località valdostane come Morgex, Bard, Pré-Saint-Didier e La Thuile.